Victoria Beckham celebra il Pride con una t-shirt che omaggia George Michael: parte dei ricavati ad assoziazioni LGBT

Ex Spice Girls, moglie di David Beckham ma anche stilista, Victoria Beckham ha realizzato una nuova t-shirt a sostegno della comunità LGBT. «Listen without prejudice» si legge sulla maglietta, con i colori dell’arcobaleno e in omaggio all’iconico album di George Michael pubblicato nel settembre del 1990.

Ho sempre sentito un profondo legame con la comunità LGBTQ+ e sono orgogliosa di aiutare a sostenere il loro continuo messaggio di cambiamento positivo e inclusività. La maglietta My Pride di quest’anno presenta il titolo dell’iconico album del 1990 di George Michael, pubblicato esattamente 30 anni fa e usato con la benedizione dei suoi eredi. Era una vera icona e l’album, la sua musica, e questa maglietta ricordano a tutti noi di essere sempre gentili e di ascoltarci l’un l’altro. Un qualcosa in cui credo pienamente e un messaggio in cui vivo ogni giorno. Il 25% dei ricavati di questa maglietta andrà ad AktCharityUk e al suo lavoro per combattere il problema dei giovani senzatetto LGBTQ+ nel Regno Unito. Baci baci baci VB.

Anche lo scorso anno la Beckham diede vita ad una t-shirt pro comunità LGBT, con un logo che era un inno all’amore: «Everyone deserves love». La maglietta del 2020 costa 95 sterline.