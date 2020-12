Your Name Engraved Herein, arriva su Netflix il film taiwanese LGBTQ campione d’incassi – il trailer

Mercoledì 23 dicembre arriva su Netflix Your Name Engraved Herein, ovvero il film taiwanese LGBTQ campione d’incassi prodotto da Arthur Chu e diretto da Patrick Liu.

Your Name Engraved Herein racconta la storia di amicizia e amore tra due adolescenti di un collegio maschile negli anni ’80. Sullo sfondo c’è Taiwan con la sua trasformazione da società tradizionalista che ha da poco abolito la legge marziale a paese tra i più progressisti in Asia sulle questioni LGBTQ. Quando l’istituto inizia ad ammettere anche le ragazze, la relazione tra i due protagonisti è messa alla prova da una studentessa.

Il film è stato premiato nelle categorie Miglior canzone originale e Miglior fotografia ai Golden Horse 2020, manifestazione annuale prestigiosa per i film in lingua cinese.

Il racconto è ispirato agli anni del liceo del regista Patrick Liu, che ha dichiarato: “Spero che il pubblico riesca a immedesimarsi in questa storia LGBTQ di profondo affetto e amore e a scoprire la fragilità e l’universalità di questi sentimenti. Vorrei stimolare la discussione in Asia e allo stesso tempo contribuire a eliminare le discriminazioni attraverso l’amore e l’accettazione. E poi sono curioso di vedere le reazioni di un pubblico davvero globale“. Il produttore Arthur Chu ha aggiunto: “Presto gli abbonati Netflix potranno immergersi in un racconto senza tempo ricco di sentimento: sarebbe bello se riuscissero a ritrovare almeno un po’ del loro primo amore in questo film“.

Protagonisti Jing-Hua Tseng ed Edward Chen, che hanno dichiarato: “L’amore non ha confini, nazionalità, etnia o genere. Speriamo che il film possa ispirare gli spettatori a trovare la loro strada verso l’amore“.