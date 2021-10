17enne transgender diventa reginetta del ballo e fa la storia della Florida

2 minuti di lettura

Evan Bialosuknia, 17enne transgender di Orlando, in Florida, ha fatto la storia quando gli studenti della Olympia High School l’hanno eletta reginetta del ballo. Secondo WESH in Orlando, Evan è così diventata la prima reginetta transgender dello Stato.

“Mi ha fatto sentire come se mi appartenesse per davvero“, ha confessato Bialosuknia. “E non solo per scherzo. Perché quella era una delle mie paure, ero a letto una notte e ho pensato, ‘E se lo facessero solo per ridere di me?’”. Ma proprio nessuno ha voluto ridere della 17enne, tornata a casa con l’ambita coroncina. Bialosuknia si è complimentata anche con il Re del ballo. “Mi ha fatto sentire come qualsiasi altra ragazza“. Solo di recente Evan ha fatto coming out come ragazza trans, ed è al primo anno di vita in linea con la sua vera identità. Ma la giovane è consapevole che dovrà percorrere “una lunga strada“, con “altri cambiamenti” in arrivo. I progressi fatti, però, la soddisfano pienamente.

“Guardandomi indietro non sembra nemmeno che sia io. Ho giocato a calcio per sei-otto anni e ricordo che durante gli allenamenti fissavo le cheerleader perché volevo stare con loro“. Bialosuknia ha partecipato al concorso di reginetta per vivere “quel momento di gloria, ma era ancora preoccupata se avessi o meno preso la decisione giusta“. A comunicarglielo i compagni della sua stessa scuola, che l’hanno votata in massa. “Mi ha fatto capire che non ero sola e che non dovevo affrontare tutto questo da sola“.

Prima di Evan, nel 2019l’adolescente transgender Charlie Baum era stata incoronata regina del ballo della Forsyth Central High School, in Georgia. Un onore particolarmente significativo, per la giovane, viste le “minacce di morte” e le “molte umiliazioni” subite in passato per mano dei suoi compagni di classe.