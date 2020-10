3 americani LGBT su 4 voteranno Joe Biden

Giorni fa Eric Trump, figlio del presidente Usa Donald, ha raccontato in tv che la stragrande maggioranza della comunità LGBT sarebbe al fianco di suo padre, ovvero il presidente più omotransfobico d’America degli ultimi decenni. Tutte fesserie, ovviamente. A certificarlo anche un recente sondaggio pubblicato dalla GLAAD, secondo cui il 75% degli elettori LGBTQ d’America sosterrebbe Joe Biden, con il 17% incredibilmente pronto a votare Donald Trump alle elezioni di novembre.

Il sondaggio, che è stato condotto in collaborazione con Pathfinder Opinion Research tra il 21 e il 25 settembre, ha visto intervistate 800 persone LGBTQ +, con il 5% pronto a sostenere un terzo candidato e il 2% ancora indeciso. Il 92% del totale ha dichiarato che “sicuramente o probabilmente” voterà, mentre oltre l’80% ha ammesso di sentirsi più motivato che mai a far parte del processo di voto. Non a caso già l’88% degli intervistati si è registrato per votare, con il 10% che deve ancora farlo.

Per quanto riguarda i due vicepresidenti, il 50 per cento ha una “opinione favorevole” nei confronti di Kamala Harris, scelta da Joe Biden, mentre solo il 13 per cento ha detto la stessa cosa di Mike Pence, leggendario omotransfoico d’America. Il 53% degli intervistati ha inoltre affermato di aver subito discriminazioni basate sul proprio orientamento sessuale o identità di genere.

Numeri che contraddicono un sondaggio pubblicato il mese scorso, condotto dall’app gay Hornet, che aveva fatto sobbalzare molti analisti. A detta di quel sondaggio, infatti, il 40% degli uomini gay intenderebbe votare in favore Donald Trump. Oltre l’autolesionismo. Dopo la pubblicazione e le inevitabili polemiche il sondaggio è stato ridimensionato a causa della sua mancanza di integrità scientifica, avendo permesso ai partecipanti di auto-selezionarsi, e senza aver fornito campioni accuratamente rappresentativi della comunità LGBTQ + in generale.

“In contraddizione con i non scientifici sondaggi rilasciati da altre parti, questo sondaggio mostra come Biden detenga un vantaggio sostanziale tra gli elettori LGBTQ di tutti gli orientamenti sessuali e le identità di genere, compresi quelli che si identificano come uomini gay”, ha scritto Pathfinder Research.

In 4 anni, Trump ha effettuato pubblicamente circa 175 attacchi contro le persone LGBTQ +.