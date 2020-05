L’incredibile quesito di un 30enne: il Coronavirus mi ha fatto diventare gay?

Ma non solo. Pulley gli ha spiegato che questi dubbi sono piuttosto comuni, ancora di più durante una pandemia globale, proprio per la quarantena imposta che ci porta a pensare più a noi stessi, prendendo in considerazione delle riflessioni che fino a poco prima erano state accantonate.

La giornalista gli ha spiegato che per capire chi sia veramente deve guardarsi dentro, e riflettere.

Ora che siamo in gran parte bloccati nelle nostre case, abbiamo lo spazio per pensare – a volte a disagio – a noi stessi per lunghi periodi di tempo. E tale apertura può portare a luoghi sorprendenti. Nell’ultima settimana, un amico ha scoperto di essere trans. Un altro ha rotto con il partner dopo diversi anni di relazione. E ancora un’altra – una donna poliamorosa sposata con un uomo – si è resa conto di essere monogama e gay. E tutto questa in una sola settimana!

Non prevedendo il futuro, la Pulley dice che non sa con chi questo ragazzo troverà l’amore, ma qualunque cosa accadrà, sarà felice. Dal punto di vista pratico, però, la cosa migliore sarebbe quella di provare a conoscere qualche ragazzo gay, uscirci e vedere cosa succede, dato che le restrizioni per il Coronavirus sono diminuite. Dopo alcuni appuntamenti, si avranno sicuramente le idee un po’ più chiare.