35 anni dopo ancora insieme, la foto di Murray e Peter è virale

35 Years ago I met this amazing man. Love him even more today. pic.twitter.com/63o5gusCAn — Peter Robinson (@muzzpete) July 25, 2021

Peter Robinson, 70 anni, ha condiviso su Twitter una duplice foto che lo ritrae insieme allo storico compagno, Murray Buchanan, 64 anni, per celebrare i 35 anni d’amore. Insieme all’epoca, abbracciati, insieme oggi.

In pochi giorni il tweet ha sbancato il web, con oltre 326.000 mi piace, migliaia di retweet e centinaia di commenti. “Ci siamo incontrati in una discoteca un venerdì sera“, ha ricordato Peter a Queerty. “Venni presentato dal suo ex compagno”. Il locale era il Connections a Perth, nell’Australia occidentale. Comunemente noto come Connie’s, è ancora oggi attivo.

“Era poco prima che l’epidemia di AIDS colpisse l’Australia”, dice Peter. A quel tempo, le relazioni omosessuali non erano legali in Tasmania. “Non lo sono state fino al 1997, quando la Tasmania ha approvato la legge per riconoscere le relazioni omosessuali. Penso che la principale opposizione all’uguaglianza sia stata l’epidemia di AIDS. Abbiamo trascorso diversi anni a lavorare per associazioni che combattevano l’HIV, in qualità di volontari e assistenti”.

Ma Peter e Murray non sono ancora sposati. “Nel 2000 registrammo la nostra relazione, poiché il matrimonio non era un’opzione in quel momento. Non è stato legale fino al 2017 in Australia. La registrazione ci dà gli stessi diritti di una coppia sposata e non introduce la religione. Non ne abbiamo visto il motivo. Murray si è proposto nel 2000, durante un viaggio all’estero”.

Peter si è detto sopraffatto dalle risposte ricevute grazie al suo tweet, diventato virale in tutto il mondo. “Così tante persone LGBTQI non hanno le stesse opportunità che abbiamo avuto noi”, ha sottolineato Peter. “C’è ancora così tanta discriminazione e violenza contro le persone LGBTQI. Sembra che ci sia una recrudescenza della violenza contro la nostra comunità. Siamo così ancora coinvolti nella protesta. Ci sono letteralmente migliaia di persone brillanti là fuori che lavorano per riconoscere e supportare i membri più giovani della nostra comunità”.

Se invece voleste dei consigli per durare 35 anni, Peter ha snocciolato i suoi ‘segretii’.