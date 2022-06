Addio a “Mama” Gloria Allen, leggendaria icona trans* d’America

3 min. di lettura

L’amatissimaa attivista trans Gloria Allen, conosciuta come “Mama Gloria”, è morta il 13 giugno 2022 all’età di 76 anni, nel suo appartamento in una casa per anziani LGBTQ+ a Chicago, Illinois. A darne notizia il Chicago Tribune.

Luchina Fisher, regista di un documentario sulla vita di Gloria Allen, ha parlato di una morte avvenuta nel sonno. Fisher l’ha descritta come una “leggenda della comunità LGBTQ+”, che fece coming out nei primi anni ’60, prima di Stonewall e prima che la parola “transgender” diventasse di uso comune.

“La sua vita è una testimonianza dell’amore che sua madre, sua nonna e le altre donne della famiglia hanno riversato in lei, e l’amore che ha condiviso con i suoi figli prescelti e il mondo”, ha sottolineato Fisher. “Sono così grata che mi abbia permesso di condividere la sua storia con il mondo. Ha toccato tante vite. E lei ha avuto modo di sperimentarle tutte”.

Fisher ha detto a People che Mama Gloria ha vissuto come una “donna transgender nera impenitentemente orgogliosa”, e che la sua vita ha dimostrato che “le donne trans nere possono vivere vite lunghe, significative e gioiose quando hanno l’amore e il sostegno delle loro famiglie, come è successo a Gloria”. “Ha toccato così tante persone in tutto il mondo ed è morta onorata e celebrata come dovrebbe essere una leggenda”, ha aggiunto Fisher.

Allen è nata il 6 ottobre 1945 a Bowling Green, nel Kentucky, ma è cresciuta a Chicago, dove in seguito sarebbe diventata un’istituzione locale. Nel 2021 confessò a People che crescere come una ragazza trans è stata “dura negli anni ’50 e ’60”. “Ma io ero una ragazza dura”, ha aggiunto. “Mia madre e mia nonna mi hanno accettato, ma alcuni dei miei fratelli si vergognavano di me”. Allen ha ricordato a NBC News che non aveva “tutti gli strumenti che hanno i giovani di oggi”. “Quindi ho dovuto fare le mie cose e l’ho fatto”. “Ho camminato a testa alta a causa della mia famiglia. Non sapevo nulla di lesbiche e gay, perché allora non avevamo alcun diritto”.

Successivamente ha iniziato a lavorare come infermiera con licenza certificata presso il Medical Center dell’Università di Chicago, e come assistente di un’infermiera privata. Per tutta la vita, Mama Gloria ha lavorato a stretto contatto con i giovani LGBTQ+, cercando di aiutarli. Ha lanciato una scuola per giovani trans presso il Center di Halsted di Chicago. Una scuola che dava lezioni su come amare gli altri, su trucco, buone maniere, etichetta e tanto altro, tramandate ad Allen da sua madre e sua nonna.

Mama Gloria voleva insegnare ai giovani ragazzi queer che bisogna “essere orgogliosi“, assicurandosi che fossero accuditi. “Ho cucinato per loro, li ho ascoltati e insegnato loro l’etichetta”. “Pensavo a loro come ai miei figli prescelti”. La sua scuola e la sua storia di vita sono servite da ispirazione per l’opera teatrale di Philip Dawkins del 2015, Charm, che ha debuttato a Chicago prima di andare in scena a Minneapolis, Los Angeles, New York e Washington DC.

La storia di Allen è diventata poi documentario, Mama Gloria, presentato in anteprima nell’ottobre 2020 al Chicago International Film Festival. Ha vinto il premio della giuria per il miglior documentario al Teaneck International Film Festival e per il miglior film al Cineodyssey Film Festival. Mama Gloria è stata anche nominata per un GLAAD Media Award.

Nel 2021, Allen ha ricevuto il Carmen Vázquez SAGE Award for Excellence in Leadership on Aging Issues at Creation Change per la sua forte leadership e il suo essere pioniera. Mama Gloria lascia diversi fratelli, una schiera di nipoti e la sua “famiglia scelta” nel corso di una straordinaria esistenza.

