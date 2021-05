Addio a Nick Kamen, icona anni ’80 lanciata da Madonna

< 1 minuto di lettura

Si è spento all’età di 59 anni, causa tumore, Nick Kamen, cantautore, musicista ed ex modello britannico. Diventato volto popolare nel 1985 grazie ad uno spot della Levi’s in cui rimaneva solo con i boxer in un lavanderia, svoltò dopo aver conosciuto Madonna, che gli produsse il suo primo singolo, da lei scritto, Each Time You Break My Heart. Il boom fu immediato e inatteso. Nel 1987 e nel 1988 pubblicò i primi due dischi, il primo dei quali caratterizzato da celebri cover e look anni ’50 alla Elvis Presley, mentre nel 1989 incise la canzone Turn It Up per la colonna sonora del film Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi di Joe Johnston. Segni particolari, bellissimo, Nick fece furore tra le teenager dell’epoca, Italia compresa.

Il declino arrivò con gli anni ’90. Tre dischi pubblicati in 4 anni non replicarono il successo degli anni ’80. In 5 anni appena la stella di Nick si accese, brillò e si spense. Il cantante si ritirò a vita privata, dedicandosi alla pittura e a produzioni audio e video indipendenti. A fine anni ’90 la storia d’amore con l’attrice e presentatrice televisiva Amanda De Cadenet, nel 2002 il ritorno a sorpresa su Vogue, poi il nulla. Fino al 2018, quando si è saputo del tumore, oggi risultato fatale.