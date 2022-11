Addio a Patrick Haggerty, leggenda gay del country 50 anni fa autore di un album cult per la comunità queer

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

È morto Patrick Haggerty, cantautore 78enne colpito da un ictus deceduto causa complicazioni lunedì mattina. Al suo fianco i suoi figli e l’amore di una vita, suo marito JB.

“Abbiamo il cuore spezzato nel confermare che Patrick Haggerty, cantautore visionario, intrepido attivista e irrefrenabile narratore di Lavender Country, è morto a casa questa mattina presto, circondato da familiari e amici“, ha scritto su Twitter l’etichetta discografica Paradise of Bachelors. L’artista di Seattle ha fondato i Lavender Country nel 1973.

L’omonimo album d’esordio dei Lavender Country è ampiamente considerato il primo disco country apertamente queer di sempre. Sebbene solo 1000 copie del disco vennero stampate al momento dell’uscita nel 1973, l’album è sopravvissuto negli annali della storia della musica LGBTQI+ per i suoi testi e i temi esplicitamente queer all’interno di un genere musicale spesso e a lungo considerato omotransfobico.

Nel brano portante che dà il titolo all’album, Patrick canta “Come out, my dears to Lavender Country/Y’all come out and make yourselves to home/It don’t matter here who you love or what you wear/’Cause we don’t care who’s got what chromosomes.”

Con “I Can’t Shake the Stranger Out of You” oscilla tra malinconia e gioia vissuta nella sessualità taciuta, cantando “All your favorite fantasies will come to an end/And you’ll be waking up tomorrow needing a friend/’Cause I can’t shake the stranger out of you.”

Successivamente Lavender Country è stato ristampato numerose volte. Trixie Mattel di RuPaul’s Drag Race ha inciso una cover di “I Can’t Shake the Stranger Out of You” ribattezzata “Stranger”, nel suo album del 2020, duettando proprio con Patrick. Dopo lo scioglimento della band nel 1976, Haggerty ha spostato la propria attenzione verso la politica e l’attivismo, candidandosi in due occasioni nello Stato di Washington, senza essere mai eletto. Quasi 50 anni dopo il loro esordio, i Lavender Country hanno pubblicato un sequel di quell’epocale disco, Blackberry Rose and Other Songs and Sorrows, nel 2019.

Orville Peck, icona queer dell’attuale country a stelle e strisce, ha voluto tributare Haggerty con dolci parole Instagram: “È così triste sapere che il nonno queer d’America, Patrick Haggerty, è salito su quel grande Honky Tonk gay che si trova in cielo”. “Una delle anime più divertenti, coraggiose e gentili che abbia mai conosciuto, ha aperto la strada a un movimento e a un messaggio nel mondo del Country che era praticamente sconosciuto. Una vera leggenda“.

Nel 2016, Dan Taberski, meglio conosciuto per i suoi podcast Finding Richard Simmons e Running from Cops, ha diretto un breve documentario su Haggerty, These C*cksucking Tears.

© Riproduzione Riservata