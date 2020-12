Addio a Pierre Cardin, negli anni ’60 sedotto da Jeanne Moreau: “Ero gay, ma fu un colpo di fulmine”

Nato a Sant’Andrea di Barbarana da una famiglia di proprietari terrieri e mercanti finiti in povertà dopo la prima guerra mondiale, Pietro Costante Cardin, poi diventato Pierre Cardin, è deceduto all’età di 98 anni. Stilista visionario, si è spento nell’ospedale di Neuilly, a Parigi.

Primo sarto della maison Christian Dior durante l’apertura del 1947, nel 1950 Pierre fondò la sua casa di moda, cimentandosi poi con l’alta moda nel 1953. Stile d’avanguardia, il suo, ispirato allo Spazio, tra forme e motivi geometrici. Celebre il suo “bubble dress”, vestito a bolle. Cardin fu il primo a creare la collezione moda uomo nel 1960. Fu il primo ad aprire negozi in Russia, Giappone e Cina. Fu il primo ad allestire mostre. Fu il primo ad ampliare il propro squardo anche ‘oltre’ i vestiti. Fu il primo a realizzare una collezione ad hoc per i grandi magazzini Printemps.

Da sempre gay dichiarato, nei primi anni ’60 venne sedotto e ammaliato da Jeanne Moreau, come rivelato 20 anni fa nel corso di un’intervista a Paris Match.

Ero omosessuale, non avevo rapporti fisici con le donne. Jeanne mi ha sconvolto. Corrispondeva alla mia natura profonda. Era bella come sognavo fosse la bellezza. Sensibile. Intelligente. Una trascendenza. Forse in segreto chiedevo soltanto di amare una donna, di amare la donna, di amare Jeanne. Se non avessimo avuto rapporti fisici questa storia non sarebbe mai esistita. Ho provato attrazione fisica dal momento in cui l’ho conosciuta. Mi ricordo di un colpo di fulmine, di un legame appassionato durato quattro anni e poi di una separazione che ci ha allontanato per qualche tempo prima di vivere oggi un’amicizia indefettibile.