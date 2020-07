Ali Krieger e Ashlyn Harris, bellissimo bacio d’amore sulla cover di Allure per le due calciatrici USA

Ad un anno dal trionfo in coppa del mondo, Ali Krieger e Ashlyn Harris, stelle della Nazionale di calcio femminile USA, troneggiano sulla bellissima copertina di Allure, con l’accenno di un bacio in primissimo piano. Dopo oltre 10 anni d’amore la Krieger, difensore, e la Harris, portiere, si sono sposate a fine 2019, con il video delle nozze visto da oltre un milione di persone. Perché negli USA il calcio femminile ha un seguito superiore a quello maschile, dove il ‘soccer’ non ha mai davvero ancora sfondato.

Un rapporto d’amore che va di pari passo con quello professionale, per Ali e Ashlyn, professioniste fino in fondo, compreso in ritiro. “La squadra viene prima di tutto. In realtà difficilmente rimaniamo a lungo nella stessa stanza. E se siamo nella stessa stanza, dormiamo in letti separati perché il sonno è una parte fondamentale del nostro recupero. Penso che sia la parte più difficile . Non ci divertiamo molto insieme. Dobbiamo guadagnarci il nostro tempo anche se ci vediamo continuamente. È difficile”.

In America le calciatrici campioni del mondo stanno combattendo una guerra d’altri tempi. Quella legata alla parità salariale con i colleghi uomini. “Scendiamo in campo e facciamo un lavoro. E lo facciamo davvero bene”, rivendica la Krieger. “Ma finiti i 90 minuti siamo di nuovo a combattere per l’equità salariale. Combattiamo sul campo e abbiamo molto successo, il che aiuta ancor di più la nostra causa”.