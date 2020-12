Amanda e Anissa presto spose e rivali alle Olimpiadi di Tokyo 2021

Amanda Chidester è una giocatrice della squadra di softball degli Stati Uniti, mentre Anissa Urtez gioca per la squadra del Messico. Le due atlete si sono fidanzate a inizio 2020, quando Amanda ha chiesto la mano all’amata Anissa, come rivelato nel corso del podcast Five Rings to Rule Them All.

Chidester ha confessato come il “tempo extra” per allenarsi causa pandemia sia stato una “benedizione sotto mentite spoglie“, visto il rinvio delle Olimpiadi, che vedrà entrambe protagoniste. Sia il Messico che gli States, infatti, avranno la loro squadra di softball in corsa per la medaglia d’oro.

“Ne abbiamo parlato a lungo“, ha confessato Chidester. “Chiunque dovesse vincere, saremmo felici l’una per l’altra, qualunque cosa accada. Non importa cosa“. La Uretz ha aggiunto: “È come se non ci conoscessimo quando siamo in campo. È la partita“. Il fidanzamento è diventato realtà durante un viaggio con amici, a inizio 2020, prima che il Covid-19 travolgesse il mondo. Uretz ha rivelato che non aveva “idea” della proposta in arrivo.

Sapevo che sarebbe successo, ma non pensavo che accadesse in autunno, immaginavo nella primavera del 2021 o qualcosa del genere. L’anello era bellissimo, era perfetto, anche la location era bellissima. Quindi sono decisamente contenta che l’abbia fatto.

Uretz ha poi parlato della sua esperienza con il coming out, definendosi “fortunata“, perché non ha dovuto superare alcun “terribile contraccolpo” a causa della sua omosessualità, per quanto in famiglia “l’accettazione” si è fatta attendere. “Ho avuto alcuni problemi con la famiglia ed è stata decisamente dura con mia madre, all’inizio”. “Quelle conversazioni con mamma sono state difficili da sopportare perché sentiva di aver fatto qualcosa di sbagliato. Questo immagino che mi abbia fatto sentire come se fossi una persona cattiva in un certo senso, come se anche io stessi facendo qualcosa di sbagliato“. Mentre ora è tutto cambiato, perché anche la mamma ha finalmente pienamente abbracciato il suo vero io, soprattutto dopo il fidanzamento con Chidester. Aspettando le Olimpiadi estive di Tokyo…