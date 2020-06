Ammonite, parla Francis Lee: “una storia d’amore profonda, romantica e intima tra Kate Winslet e Saoirse Ronan”

3 anni dopo il folgorante e premiato esordio con “God’s Own Country“, Francis Lee è finalmente pronto a tornare in sala con l’attesissimo Ammonite, dramma d’amore a tinte lesbo con Kate Winslet e Saoirse Ronan innamorate. Cinque mesi di prove prima di girare per le due attrici, con la Winslet negli abiti di una paleontologa del XIX secolo che si innamora di una donna sposata. La storia ha affascinato a tal punto il distributore Neon dall’acquistare il film senza neanche vederlo. Non era mai accaduto prima. Lee, intervistato da Variety, ha spiegato cosa l’abbia affascinato di questa storia in parte realmente accaduta.

Nel 2017, stavo cercando un regalo per qualcuno a cui piacevano pietre e fossili levigati, e ogni volta che scrivevo “fossile” o “ammonite” su Google, veniva fuori il nome di Mary Anning. Quindi ho letto di questa donna, che viveva a Lyme Regis sulla costa meridionale dell’Inghilterra all’inizio del XIX secolo. Era nata in una famiglia molto povera, suo padre è morto quando aveva 10 anni ed è diventata la capofamiglia. Non aveva alcuna istruzione, a parte la scuola domenicale, ma è cresciuta fino a diventare la principale paleontologa della sua generazione. Eppure la Gran Bretagna era una società molto patriarcale, quindi le sue scoperte scientifiche non furono riconosciute come sue. Questo mi ha davvero colpito. E allo stesso tempo, il mio fidanzato dell’epoca mi aveva inviato un articolo sulle relazioni femminili nel 18° e 19° secolo, supportato dalle prove di tutte queste lettere che le donne si scrivevano, che descrivevano relazioni appassionate e amorevoli all’epoca totalmente non riconosciute. Ho iniziato a pensare a Mary come a qualcuna che avrebbe probabilmente avuto una relazione con una donna.

Lee non ha neanche provato a rintracciare gli antenati di Mary, per verificare se la sua teoria fosse credibile, perché “volevo farla diventare la mia Mary Anning”. Non essendo un biopic, e non essendoci praticamente nulla su di lei, il regista si è concesso delle libertà. Kate Winslet, pur di entrare pienamente nel personaggio, ha studiato fossili per settimane, cercandoli sulle spiagge, e ha imparato a disegnarli. Il rapporto che si è instaurato con Saoirse, giura il regista, è incredibile: “Ucciderei per lavorare di nuovo con loro. Siamo stati benissimo e abbiamo stretto un forte legame che è continuato anche dopo le riprese”.