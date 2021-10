“Angel Baby”, Troye Sivan celebra sesso e queerness nel nuovo video

< 1 minuto di lettura

Il mondo del pop internazionale non è mai stato tanto inclusivo e sessualmente esplicito come in questo momento. Dopo Lil Nas X e Olly Alexander, anche Troye Sivan ha rivendicato con orgoglio il proprio io dichiarato con il video ufficiale di Angel Baby, diretto da Luke Gilford e in grado di trasudare erotismo e queerness in ogni frame.

Una “celebrazione dell’amore, dell’essere queer, della dolcezza, del sesso e della fantasia“, tra bianco e nero e colori, con Troye alle prese con i suoi efebici “angelici bambini”. Un brano che Sivan ha definito una “mega ballad gay”, nata da una dolorosa rottura sentimentale che l’ha travolto.

26enne cantante sudafricano naturalizzato australiano, Troye ha pubblicato il suo ultimo disco, Bloom, nel 2018. Un trionfo SynthPop entrato nella Top10 inglese e americana, arrivando alla 3 in Australia. Nel 2020 Sivan ha pubblicato il suo quinto EP, In a Dream, segnato dai singoli Take Yourself Home, Easy, Rager Teenager e Could Cry Just Thinkin About You.

Angel Baby dovrebbe essere il primo singolo del nuovo disco del cantante, gay dichiarato in famiglia dal 2010. Nel 2013 il coming out pubblico, tramite Youtube.