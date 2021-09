Lil Nas X sdogana il sesso gay nel nuovo video “Thats What I Want”

1 minuto di lettura

Nella notte Lil Nas X ha partorito Montero, suo primo atteso disco. Un parto letterale, perché per il lancio dell’album il rapper si è mostrato gravido, con pancione, baby shower e contrazioni, fino alla nascita notturna, in ospedale, a gambe aperte, prima di poter abbracciare l’amato primogenito. In contemporanea Lil ha diffuso un nuovo video, Thats What I Want, che è un trionfo queer.

Una storia d’amore con un giocatore di football. La scintilla esplode negli spogliatoi, con i due che fanno sesso in doccia, dopo aver saggiamente aperto un condom. Mai tanto esplicito, Lil Nas X prosegue sulla strada della visibilità LGBT come mai nessuno aveva mai fatto prima. La storia d’amore prosegue in stile Brokeback Mountain, in una tenda di montagna, fino a quando il rapper non scopre che l’amato nasconde una doppia vita. Una moglie, un figlio. Subentra il dolore, il lutto, e un matrimonio/funerale officiato da Billy Porter, con Lil in lacrime, distrutto dall’evoluzione di un colpo di fulmine trasformatosi in incubo.

Co-protagonista del video è il colombiano Yai Ariza, che rumor alla mano parrebbe essere il presunto fidanzato di Lil, a dir poco straordinario nello scardinare la visione mediatica unicamente eteronormativa del sesso, senza pudore nè alcuna vergogna. L’icona queer di una nuova generazione ha un nome e un cognome. Lil Nas X.