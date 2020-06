Antonia Monopoli, l’attivista transgender insultata dal call center: “con Hitler gente come te finiva nei forni”

E non è finita qui, perché il giorno dopo l’uomo l’ha richiamata, a mezzanotte, sempre da un numero con prefisso ’02’. All’ennesimo squillo Antonio ha risposto e si è ritrovata la stessa voce del giorno prima: “dove sei putta*a!” con una voce importante e aggressiva, io al che ho chiuso la comunicazione velocemente e con la paura in corpo”. Il timore, giustamente, è che agli insulti transfobici si aggiunga persino lo stalking. Ecco perché Antonia ha denunciato il tutto anche ai carabinieri, contro ignoti. La Monopoli non ricorda il nome della scuola privata a cui aveva chiesto la consulenza. “Fatti come quello che è accaduto a me non devono passare in sordina”, scrive oggi su Facebook. “Non voglio che accadano di nuovo, e se non ci fossi stata io che sono un’attivista, ci fosse stata un’altra ragazza o donna transgender non attivista sarebbe caduta nello sconforto. Per fortuna mia sono circondata da persone che mi vengliono bene e che continuamente mi stanno vicini, altrimenti sarei crollata a livello psicologico”.