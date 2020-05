“Arcilesbica viola lo statuto ARCI con posizioni transfobiche”, petizione on line per espellerla

Tutti contro Arcilesbica. O quasi. L’ultima sparata contro le persone transgender, l’ennesima, ha nuovamente scatenato un dibattito all’interno della comunità LGBT, con tanto di raccolta firme che ora chiede ufficialmente l’espulsione di Arcilesbica dalla Federazione ARCI.

“Da alcuni anni Arcilesbica usa i propri canali di comunicazione per esprimere posizioni transfobiche e trans-escludenti, sempre più in aperto contrasto con i valori e con lo Statuto della Federazione ARCI di cui fa parte e che, invece, promuove il riconoscimento della libera espressione dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, senza alcuna discriminazione e distinzione“, si legge nella petizione. “La pagina facebook di Arcilesbica Nazionale ha più volte ribadito con post, commenti e grafiche l’idea che le persone trans*, in particolare le donne trans*, non sarebbero da considerarsi per la loro identità di genere, ma per il sesso biologico, con affermazioni come “lesbica è una donna che desidera una donna (e non un uomo che si sente donna)” (25 maggio 2020). Tali affermazioni sono lesive della dignità delle persone trans*, la cui autodeterminazione viene in questo modo negata, provocando grave sofferenza in una comunità già vittima di numerose discriminazioni in Italia“.

La Federazione ARCI riunisce le 14 associazioni che, in periodi diversi, sono nate dall’esperienza originaria dell’Associazione Ricreativa Culturale Italiana fondata a Firenze nel 1957. Nel 1995, è stato siglato il patto federativo per tutelare e preservare il patrimonio ideale e culturale dell’ARCI e per promuovere l’adozione e il rispetto da parte delle associazioni federate di principi e regole comuni di riferimenti ispirati alla storia associativa dell’ARCI. La lotta contro ogni forma di discriminazione è da sempre un elemento fondante e patrimonio di ARCI e delle associazioni federate. L’associazione ArciLesbica Associazione Nazionale, fondata nel 1996, definisce come proprie finalità nell’articolo 1 dello statuto approvato nel dicembre 2018 “combattere ogni forma di pregiudizio e di discriminazione nei confronti delle lesbiche e delle persone omosessuali e transgender, di rivendicare il riconoscimento e il pieno godimento dei loro diritti civili, di dare visibilità, sul piano politico, culturale e dei diritti, alle lesbiche e alle persone omosessuali e transgender, promuovendone l’affermazione e la diffusione della cultura”.