Aristotele e Dante, Aitch Alberto alla regia dell’adattamento del romanzo queer

Edito in Italia da Loescher, Aristotele e Dante scoprono i segreti dell’universo, romanzo di formazione per ragazzi dello scrittore e poeta statunitense Benjamin Alire Sáenz, diventerà lungometraggio in live-action con Aitch Alberto, regista trandgender, dietro la macchina da presa e allo script. Pubblicato nel 2012, il romanzo è stato elogiato per la sua sincera esplorazione dell’identità queer e della sessualità in età adolescenziale. Secondo quanto riportato da Deadline, il film vedrà sul set Eva Longoria, Eugenio Derbez e Isabella Gomez, mentre i giovani Max Pelayo e Reese Gonzales interpreteranno i due protagonisti, Aristotele “Ari” Mendoza e Dante Quintana.

Aristotele Mendoza e Dante Quintana vivono a El Paso, sono entrambi figli di famiglie emigrate dal Messico. A parte questo, non potrebbero essere più diversi: introverso e solitario il primo, espansivo e solare il secondo. Quando il caso li fa incontrare, però, nonostante i caratteri opposti, capiscono subito di stare bene insieme e tra i due nasce un’amicizia fortissima. Destinata a trasformarsi in un sentimento ancora più forte.

Alberto ha così commentato l’imminente adattamento: “In sostanza, Ari e Dante racconta una storia di scoperta di sé e accettazione. Il mio viaggio mi ha aiutato a capire che non c’è niente di più importante che alzarsi in piedi e abbracciare pienamente chi siamo, ed essere visti per questo. Sono motivata a mettere una lente nella vulnerabilità maschile che includa uno sguardo più empatico e compassionevole che aiuti a ridefinire la mascolinità specificamente per la comunità Latino/a/e/x. Dire che questo è un sogno che si avvera è un eufemismo“.

Anche Pelayo e Gonzales hanno espresso la loro eccitazione nell’aver conquistato simili ambiti ruoli. “Non posso esprimere quanto sia onorato di dare vita a Dante. È ora di scoprire i segreti dell’universo“, ha scritto Gonzales.

“È l’onore di una vita interpretare Ari Let’s go“, ha replicato Pelayo. Lin-Manuel Miranda di Hamilton sarà uno dei produttori del film, dopo aver narrato narrato l’audiolibro del primo romanzo e del successivo sequel. La data di uscita della pellicola non è stata ancora annunciata.