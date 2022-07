Arriva il primo corso universitario dedicato ad Harry Styles

2 min. di lettura

La Texas State University ha annunciato il primo corso al mondo interamente dedicato ad Harry Styles, nella primavera del 2023. Louie Dean Valencia, professoressa associata di storia digitale, ha annunciato il corso evento, intitolato “Harry Styles e il culto delle celebrità: identità, Internet e cultura pop europea”.

Il corso si concentrerà sul lavoro del 28enne attore e cantante, tanto nella musica quanto nel cinema, per “comprendere lo sviluppo culturale e politico nella celebrità moderna”. È un corso che secondo la professoressa Valencia esplorerà le questioni di “genere e sessualità, etnia, classe sociale, nazionalismo e globalismo, media, moda, cultura di Internet e cultura del consumismo”.

I crediti del corso varranno come studi di storia europea o mondiale, studi internazionali, studi sulle donne e di genere, cultura pop e diversità. Potranno presentare domanda sia gli studenti universitari con lode che gli studenti senza lode.

Valencia ha annunciato che gli studenti si tufferanno nel catalogo di Styles e di autori come Susan Sontag e Bethan Roberts, sfogliando anche i fumetti per conoscere l’ispirazione dietro il personaggio di Harry, ovvero Eros in Marvel’s Eternals. “Harry è l’unico musicista su cui avevo pensato di fare un corso del genere. Il suo lavoro ha fatto parte della mia vita sin dai primi giorni dei One Direction”, ha precisato Valencia. “One Direction mi ha aiutato a superare il mio dottorato e il suo lavoro da solista mi ha fatto superare una pandemia! Non mi sentirei a mio agio a fare un corso del genere con qualcun altro“.

“Una donna di 75 anni mi ha contattato sui social e mi ha lasciato un messaggio vocale esprimendo il suo desiderio di conoscere come sia cambiato il mondo negli ultimi dieci anni”, ha detto Valencia. “È stato davvero commovente da ascoltare. Per coloro che non possono frequentare le nostre lezioni, svilupperemo una serie di podcast come parte del corso, che si spera darà alle persone la possibilità di farne parte”. “Credo che un corso sui Beatles possa dirci qualcosa sugli anni ’60, e allo stesso tempo penso che un corso ancorato ad Harry possa dirci qualcosa sul nostro mondo di oggi”.

