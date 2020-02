Achille Lauro: ‘Sono cresciuto con lo schifo dei maschi omofobi, voglio essere contagiato dalla femminilità’

Achille Lauro ha segnato questa edizione di Sanremo 2020 in un modo tutto suo. Ha deciso di scendere le scale indossando un mantello nero di Gucci, per liberarsene a metà canzone, mostrando una tutina glitterata, con cui ha continuato il suo brano, Me ne frego. Già nei minuti a seguire, i social sono impazziti e nel giro di un’ora non c’era un solo utente che non avesse visto in bacheca la foto del cantante con il singolare abito.

Nella conferenza stampa, Achille Lauro ha spiegato anche il motivo del suo gesto, ricollegandosi a San Francesco, che in un dipinto si “spoglia” dei suoi averi per vivere nella povertà. Non è quindi solo un modo come un altro per fare scena, ma sotto c’è un significato. A spiegarlo, oltre al Santo, è lo stesso Achille Lauro, con un discorso preso dal suo libro, Io sono Amleto, che oggi ha riportato anche nel suo profilo Instagram, postando una foto della sua esibizione di ieri, vestito come David Bowie.