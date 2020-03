Coronavirus, le persone LGBT sono più vulnerabili?

In conclusione la lettera chiede a tutte le persone coinvolte nel sistema sanitario di “garantire che la nostra comunità LGBTQ + sia adeguatamente servita durante questo focolaio”. L’epidemia di coronavirus è stata etichettata come pandemia dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) all’inizio di questa settimana. Il capo dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha rivelato che il numero di casi di coronavirus al di fuori della Cina è aumentato di 13 volte in due settimane, dicendosi “profondamente preoccupato” dai “livelli di inattività allarmanti” in tanti, troppi Paesi d’Europa.

L’Italia tutta, da giorni ormai, è in quarantena. La Francia ha deciso di chiudere tutte le scuole, la Germania ancora tentenna e la Spagna si prepara all’autoisolamento come il Bel Paese. Boris Johnson, primo ministro britannico, ha preferito non agire, per il momento. Così come Donald Trump, che dopo aver schernito il Coronavirus definendolo una semplice influenza si è barricato in casa, fermando tutti i voli da e per l’Europa (Regno Unito escluso).