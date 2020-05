Salvini all’attacco delle famiglie arcobaleno: “ai bimbi servono una mamma ed un papà, no ad adozioni gay e uteri in affitto”

Anche nella Giornata Mondiale contro l’OmoTransfobia, Matteo Salvini è riuscito a cavalcare l’odio nei confronti delle famiglie arcobaleno. Il leader leghista, ex ministro dell’Interno, ha infatti prima precisato di ‘credere nella Libertà di amare, sempre.

E quindi credo che ognuno abbia il diritto di amare chi vuole, di baciare chi vuole, di vivere con chi vuole. Senza discriminazioni in strada, a scuola, sul lavoro, ovunque.

Parole apparentemente contro ogni forma di omofobia, se non fosse il leader di una destra sovranista che proprio sull’omofobia fa spesso leva, prima di cedere al solito attacco contro i papà e le mamme della comunità LGBT nazionale.

L’unico tema su cui non cambierò mai idea riguarda i bambini: adozioni gay e uteri in affitto non mi vedranno mai d’accordo, ai bimbi servono una mamma ed un papà. Piuttosto rendiamo più veloci e meno costose le adozioni per le migliaia di coppie che, da anni, aspettano di dare un futuro a un bimbo abbandonato. Viva la vita, viva l’amore!

Peccato che ai bimbi servano affetto, una buona educazione, una famiglia che li ami, che sia etero o gay cambia poco. Ancora una volta indecente, poi, il voler legare la gestazione per altri, orrendemente chiamata ‘utero in affitto’, unicamente alla comunità gay nazionale. La stragrande maggioranza delle coppie che ne fa uso, infatti, sono eterosessuali. Detto ciò, aspettiamo al varco la Lega Nord, che a detta del suo stesso leader è contraria ad ogni forma di discriminazione ‘in strada, a scuola, sul lavoro’. E allora come votare NO alla legge contro l’omotransfobia che a breve approderà in aula?