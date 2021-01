Barbie NON ha una fidanzata: il tweet virale è un fake ma la bambola rimane un’orgogliosa alleata LGBT

JUST LEARNED BARBIE HAS A GIRLFRIEND pic.twitter.com/xBZ6U2hdOL — sarah ↯ sapphic catgirl era (@kissevermore) January 11, 2021

Gli estremisti d’Italia erano già pronti a scendere in piazza Campo dei Fiori per bruciare centinaia di bambole, al grido ‘perché nessuno pensa ai bambini‘, ma un tweet ieri diventato virale che annunciava il coming out di Barbie va semplicemente bollato come fake.

“Ho appena scoperto che Barbie ha una fidanzata!”, ha scritto ieri un’utente, con oltre 117.000 like e decine di migliaia di retweet e commenti. Allegato al cinguettio un’immagine di Barbie al fianco di un’altra bambola femmina, con una t-shirt inequivocabile per entrambe: “love wins“. Tutto questo insieme ad un articolo del 2017 che ufficializzava il fidanzamento. Ma così non è, perché ad oggi Barbie non ha mai presentato al mondo una compagna.

L’articolo pubblicato faceva riferimento a un post apparso sull’account Instagram Barbie Style in collaborazione con la designer e fashion blogger Aimee Song, ma all’epoca Mattel aveva creato una bambola proprio per quest’ultima, per promuovere la sua raccolta fondi per il Progetto Trevor, in aiuto ai giovani LGBT + in difficoltà, e a sostegno del matrimonio egualitario.

Insomma alleata LGBT sì, con tanto di omaggio ad Elton John da poco diventato realtà, anche perché sull’eterosessualità di Ken nessuno probabilmente ci scommetterebbe più di due euro, ma dichiaratamente LGBT no. Almeno non ancora…