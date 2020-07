Ravenna, mamma di una bimba transgender ai giudici: “Cambiatele il nome all’anagrafe, si chiama Greta”

Greta è una bimba transgender di 13 anni che all’anagrafe è stata registrata con un altro nome, Marco. Per questo motivo i suoi genitori si sono rivolti al giudice di Ravenna per chiedere il cambio anagrafico. Perché loro figlia si chiama Greta.

“Non è una battaglia legale”, ha precisato mamma Cinzia a LaRepubblica. “È una richiesta normale. Vogliamo semplicemente che in nome di Greta sostituisca il vecchio e sia scritto sui documenti”. “Per l’intervento c’è tempo, deciderà lei da grande”. “È una questione di cultura e di civiltà da risolvere per nostra figlia, ma non solo per lei, perché i transgender sono tanti ed è necessario iniziare a guardare ai loro diritti come guardiamo a quelli di tutti gli altri ragazzini”.

A Ravenna la storia della piccola Greta è di dominio pubblico, tanto dall’essere diventata persino un libro, “Io sono io” il titolo, edito dal “Ponte Vecchio” di Cesena, scritto dalla madre e da Francesca Mazzoni.

Ci siamo accorti che nostro figlio Marco dimostrava sensibilità e atteggiamenti da bambina intorno a 3 o 4 anni. Inizialmente non capivamo, poi con il tempo la verità è emersa in maniera sempre più nitida. Non è stato semplice, non lo è stato per me e non lo è stato per suo padre, dal quale mi ero già separata. Mi sono messa a studiare, ho letto tutto quello che c’era da leggere. Ci siamo confrontati con degli esperti e abbiamo deciso di accompagnare Greta. Ogni genitore fa così con i propri figli e noi siamo molto fieri dei nostri.

Dalla Procura è arrivato un parere favorevole, mentre ora si attende la decisione della giudice Antonella Allegra. Intervenuta nel corso della trasmissione Lavori in Corso su Radio Radio, Vladimir Luxuria ha così commentato la storia di Greta.