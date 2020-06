Breakfast on Pluto, il viaggio di Cillian Murphy alla ricerca del proprio io transgender compie 15 anni

Anche se nei cinema d’Italia è arrivato solo nel 2007, esattamente 15 anni fa Breakfast on Pluto di Neil Jordan veniva presentato al Telluride Film Festival. Tratto dal romanzo Colazione su Plutone pubblicato da Patrick McCabe nel 1998, il film aveva come protagonisti un sontuoso Cillian Murphy, Liam Neeson e Brendan Gleeson.

Murphy era Patrick Brady, ragazzino irlandese nato da una relazione tra il prete di un paesino di campagna e la sua cameriera. Dato in adozione ad una cinica vedova in cambio di un sostanzioso vitalizio, Patrick cresce con uno spasmodico desiderio di diventare donna e di incontrare prima o poi la sua vera madre, di cui sa solo che è fuggita a Londra per cercare fortuna. Mentre l’IRA miete vittime in Irlanda e lo spettro del terrorismo si fa via via sempre più incombente, Patrick, divenuto Kitten, si trasferisce nella Swinging London alla ricerca della madre e di un posto in cui il suo reale io sia finalmente accettato e compreso.

Già visto all’opera con il premiato e celebre “La Moglie del soldato”, Jordan torna a dirigere una storia a tinte LGBT, tutta centrata su una protagonista transessuale, in un’Irlanda anni ’70 segnata da omotransfobia e terrorismo. Per la sua interpretazione di Kitten, Murphy vinse l’IFTA Award 2007 come miglior attore e venne nominato agli European Film Awards e ai Golden Globe come migliore attore protagonista in un film Musical o Commedia.