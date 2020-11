British LGBT Awards 2020, i vincitori: premiati Elton John e Olly Alexander, “siate orgogliosi” – video

Olly Alexander degli Years & Years ha conquistato il premio Celebrity of the Year e Pabllo Vittar quello Music Artist, con Suranne Jones e Gareth Thomas tra i premiati. Anche Olly Alexander ha voluto spendere parole di incoraggiamento per la comunità LGBTQ: “Sono molto commosso e grato per tutti coloro che mi hanno votato, grazie. Vi amo ragazzi e voglio solo rendervi orgogliosi. Prometto che continuerò ad essere molto gay in qualunque situazione mi trovi. Voglio chiedere a tutti coloro che ci stanno guardando di dare la priorità alla loro salute mentale. So che questo è stato un anno davvero difficile per molte persone, un anno che ha avuto un impatto sulla loro salute mentale, me compreso, quindi se stai attraversando un momento difficile spero che tu possa stare meglio il prima possibile. Per favore, prendetevi cura di voi stessi”.

British LGBT Awards 2020 – vincitori