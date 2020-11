Diversity Media Awards 2020, i vincitori: Emma Marrone personaggio dell’anno

Sono stati assegnati ieri sera i Diversity Media Awards 2020, gli “Oscar dell’inclusione” che premiano i contenuti mediali che si distinguono per la rappresentazione inclusiva di genere e identità di genere, orientamento sessuale e affettivo, etnia, età e generazioni, disabilità. A vincere tra i personaggi dell’anno Emma Marrone, annunciata da Tiziano Ferro. La cantante si è detta “onorata di ricevere questo premio. È un premio importante perché va dato alla persona e non all’artista, per me vale moltissimo. Ho sempre detto che prima di essere un’artista sono una donna, una donna pensante. Dedico questo premio ai miei genitori, Rosario e Maria, perché oggi sono la donna che sono è grazie a loro, mi hanno insegnato a non avere preconcetti, pregiudizi, ad essere una donna libera. Dedico questo premio a tutte quelle persone che combattono per la propria libertà, i propri ideali, potrete contare sempre su di me, sono sempre pronta a schierarmi al fianco delle persone che hanno bisogno“.