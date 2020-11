Britney Spears, il padre rimane tutore legale: “Ha paura di lui, non salirà più sul palco finché ci sarà Jamie”

Brutte, bruttissime notizie per Britney Spears. A poco meno di una settimana dal 5 novembre, giorno in cui nel mondo i suoi fan ne celebrano i successi, la star statunitense ha ricevuto un amaro verdetto. Il tribunale di Los Angeles, a cui Britney Spears si era rivolta per destituire il padre Jamie dal ruolo di tutore del suo patrimonio, ha rigettato la sua richiesta. Britney Spears non ha infatti il pieno controllo delle sue finanze e della sua carriera dal 2008, quando la principessa del pop finì sotto i riflettori della cronaca rosa per alcuni disturbi nervosi. Le foto della cantante, totalmente rasata e intenta a vandalizzare un’automobile con un ombrello, sono ancora virali in rete.

Trascorsi dodici anni dal primo pronunciamento del tribunale, tuttavia, Britney Spears vorrebbe ora tornare a tenere le redini della propria vita privata e professionale. Ora nelle mani del padre Jamie, con cui non pare aver mai avuto un rapporto idilliaco. “Ha paura di suo padre, non si esibirà fino a quando sarà responsabile della sua carriera”, ha dichiarato l’avvocato della Spears al giudice. Al contrario, il legame dell’uomo sostiene che questi abbia sempre agito a favore della figlia, senza mai ostacolarla. Anzi, se tra il 2007 e il 2008 i conti di Britney Spears sarebbero stati più che in rosso, con l’intervento di Jamie Spears il patrimonio della cantante avrebbe rifiatato. Oggi si aggirerebbe sui 60 milioni di dollari.

Britney Spears, il movimento #FreeBritney e il nuovo singolo

Ma Britney Spears non è realmente ancora in grado di intendere e di volere, di gestire lucidamente la propria quotidianità? Non ne sono convinti i sostenitori del movimento #FreeBritney, che reputano che l’artista sia stata ridotta a un vero e proprio burattino nelle mani del padre. Una prigioniera in stato di schiavitù, che alcuni ritengono abbia cercato di esprimere richieste di aiuto con dei segnali nascosti nei social media. Le parole di Britney Spears, che recentemente ha confessato di star bene, non hanno rassicurato i fan, ancora molto preoccupati.

In attesa che il giudice possa riesaminare il caso, Britney Spears è pronta a rilasciare un nuovo singolo. La canzone inedita si intitola Swimming In The Stars, registrata all’epoca dell’album Glory, e sarà pubblicata in una versione speciale in vinile. Nella cover, una foto che drammaticametne ha poco a che fare con la sua realtà: Britney Spears, sola nel bel mezzo di un deserto, finalmente libera dalle catene.