Britney Spears: l’icona del pop compie 39 anni. Ecco i suoi 10 video più popolari su Youtube

Il brano esplode propriamente alcuni mesi dopo, diventando il maggior successo della sua carriera e vendendo oltre 11 milioni di copie nel mondo, ed anticipa l’uscita del suo primo disco (anch’esso intitolato “…Baby One More Time”) che vende la cifra record di oltre 30 milioni di copie nel mondo.

Anche il suo secondo album “Oops! I Did it Again”, trainato dall’omonimo irresistibile singolo, e successi come “Lucky”, diventa un successo incredibile: il disco debutta al #1 in USA con oltre 1,3 milioni di copie vendute e attualmente ha all’attivo oltre 23 milioni di copie vendute.

“Britney” e “In The Zone”: Britney entra nel processo creativo dei suoi album, che diventano più personali

Con “Britney“, il suo terzo album uscito nel 2003, Britney Spears si reinventa un’immagine molto più sexy ed accattivante, perfettamente rappresentata dal videoclip per il singolo di lancio “I’m A Slave 4 U“.

Non solo, l’album – che vende oltre 12 milioni di copie – è il primo in cui partecipa anche da co-writer delle sue canzoni, ed infatti il disco è decisamente più critico ed autentico (per esempio in brani come “Overprotected” e la ballad scritta da Dido “I’m Not A Girl Not Yet A Woman“) ed il suo sound si colora con un po’ di rock ed altri elementi nuovi.