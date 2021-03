Bros, Billy Eichner protagonista e sceneggiatore della prima rom-com gay prodotta da una major

< 1 minuto di lettura

Ebbene sì, qualcosa sta davvero cambiando ad Hollywood. Dopo Tuo, Simon della Fox, la Universal farà uscire al cinema nel 2022 Bros, prima “rom-com gay” di uno studios scritta, prodotta e interpretata da un attore dichiaratamente omosessuale. Si tratta di Billy Eichner, 42enne volto di American Horror Story e Parks and Recreation.

Notizia choc, Bros sarà la prima commedia romantica su una coppia gay mai prodotta da uno studios e, a quanto pare, sarò il primo uomo apertamente gay a scrivere e a recitare nel proprio film di uno studios. Ci sono voluti solo 100 anni! GRAZIE HOLLYWOOD !!!

Questo l’amaro, orgoglioso e divertito commento social pubblicato da Billy, poi passato all’attacco del suo ex manager. “Vaffanc*lo a lui che nel 2006 mi disse di essere meno gay perché un personaggio importante stava venendo a vedermi. VAFFANC*LO! Ok, adesso sto zitto”.

Secondo The List, l’attore interpreterà uno dei due protagonisti del film, che sarà diretto da Nicholas Stoller, co-sceneggiatore insieme ad Eichner. Entrambi produrranno la pellicola insieme a Judd Apatow e Joshua Church. Billy Eichner vuole che in Bros reciti “il maggior numero possibile di attori apertamente LGBT+, anche in ruoli etero!”. “In un mondo perfetto, gli attori gay possono interpretare ruoli gay e gli attori gay possono interpretare ruoli etero, e gli attori eterosessuali possono interpretare ruoli eterosessuali e interpretare ruoli gay. Possiamo fare tutto”.

Bros uscirà al cinema il 12 agosto 2022.