X Factor 2020, il trionfo di Casadilego e l’addio di Alessandro Cattelan

Casadilego è la vincitrice di X Factor 2020. Elisa Coclite, diciassettenne di Bellante, cittadina in provincia di Teramo, ha sbaragliato la concorrenza, riuscendo a scalare il podio fino al gradino più alto. Dopo la vittoria dello scorso anno di Sofia Tornambene, la coppa torna nel team delle under donne, capitanato quest’anno da Hell Raton. Giunta allo scontro finale con i Little Pieces of Marmelade di Manuel Agnelli, Casadilego ha trionfato con il brano Vittoria, singolo originale che sancisce il suo esordio come cantante professionista.

Un titolo lungimirante per la canzone di Casadilego, ultimo talento eletto vincitore da Alessandro Cattelan, che nella puntata di giovedì 11 dicembre ha salutato il pubblico di X Factor. Il conduttore, al timone del programma dal 2011, lascia infatti l’incarico per dedicarsi a nuovi inediti progetti. “Questa è l’ultima mia puntata. Mi sono reso conto che non sto lasciando un programma, ma sta finendo un pezzo della mia vita che ho passato con voi, si cambia pagina”, l’annuncio di Alessandro Cattelan, in lacrime dopo aver visto un filmato che ha riassunto la sua storia con X Factor.