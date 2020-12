X Factor 2020, ecco i quattro finalisti del talent show: chi vincerà?

Giovedì 3 dicembre è andata in onda la semifinale di X Factor 2020. Penultima puntata del talent show di Sky Uno, che la prossima settimana chiuderà i battenti, lasciando il passo alla nuova edizione di Masterchef Italia. In attesa dei pressure test, sono stati selezionati i concorrenti che parteciperanno alla finale di X Factor 2020. Un cantante a testa per i giudici Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli, che avranno pari opportunità di ottenere il primo posto.

Infatti, ad essere eliminata nel corso della semifinale del programma è stata Mydrama, concorrente della squadra di Hell “Manuelito” Raton, che appena una settimana fa contava ancora tutte le sue artiste in squadra. Dopo le performance di Spigoli e di Chic con Izi, Mydrama non ha retto il confronto con Blind, venendo esclusa dal programma dai voti di Emma, Manuel Agnelli e Mika.

X Factor 2020, ecco i finalisti che puntano alla vittoria

A conti fatti, i quattro concorrenti che parteciperanno alla finale sono quindi Casadilego, Blind, i Little Pieces Of Marmalade e N.A.I.P..La prima, del team di Hell Raton, ha stregato la giuria in duetto con Lazza e cantando il suo brano del cuore, Lego House di Ed Sheeran, che ha reso omaggio con il proprio nome di battaglia. Il trapper di Emma, nonostante i problemi tecnici ed emotivi, si è conquistato un biglietto per la finale, come inaspettatamente i Little Pieces Of Marmalade. Il gruppo di Manuel Agnelli, dopo la performance insieme al frontman dei Verdena, ha liberato good vibes con Gimme all your love degli Alabama Shakes (colonna sonora della pubblicità di un noto profumo). N.A.I.P., soprannominato “palle di titanio” dal tavolo, ha corso il rischio dei rischi, dopo il featuring con Elio. Quale? Eseguire un brano di un giudice, in particolare Milano Circonvallazione Esterna di Manuel Agnelli e di tutti gli Afterhours. Il gioco è valso la candela: in finale anche lui.