Chella Man è il primo uomo transgender di YSL Beauty, lo spot

L’attore e modello Chella Man ha fatto la storia come primo uomo transgender scelto per una campagna di YSL Beauty, chiamata New Collective. Al suo fianco, in questa campagna rivolta ai più giovani con una linea ibrida di trucco e cura della pelle “pulita e sostenibile”, Rickey Thompson e Brynne Rosetta.

“La capacità di adattamento del mio corpo è un tesoro“, ha scritto Man su Instagram pubblicando il video della campagna. “Le cicatrici sul petto e dietro le orecchie me lo ricordano“. Chella, che è sordomuto, appare nella campagna indossando alcuni gioielli della sua linea Beauty of Being Deaf.

Il casting di Chella Man rompe un tabù legato agli uomini trans nel mondo della moda e soprattutto del beauty. Perché nomi come Andreja Pejic, Lea T, Valentina Sampaio, Miss Fame e Teddy Quinlivan, donne transgender che hanno posato per Make Up for All, Redken, L’Oreal, Balmain, Charlotte Tilsbury e Chanel, sono ormai famosi in tutto il mondo, mentre uomini transgender non hanno mai avuto simili opportunità. Fino ad oggi.

Nel 2019 Chella Man, 22enne americano da quasi mezzo milione di follower Instagram, ha esordito anche in qualità di attore, interpretando Jericho nella serie Titans. Nel 2017 ha iniziato la transizione FtoM, mentre da allora ha posato per riviste come The Advocate, Bad Hombre, Time Out, Dazed, Gay Times e Mission, e per marchi come Calvin Klein, Gap e American Eagle.