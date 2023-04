Chi è Imara Jones, la giornalista e attivista trans tra le persone più influenti dell’anno secondo Time

0:00 Ascolta l'articolo

La scorsa settimana Time ha pubblicato il suo consueto elenco delle persone più influenti al mondo. Tra tutte ha spiccato il nome di Imara Jones, giornalista americana, attivista transgender nonché creatrice di TransLash Media, multipiattaforma che spazia tra narrazione personale e non, parlando dei diritti delle persone transgender, denunciando l’odio e la discriminazione nei confronti di una comunità.

Nel 2019 Imara ha condotto il primo incontro ad alto livello in sede ONU sulla diversità di genere, con oltre 600 partecipanti. È la prima volta che una pubblicazione mainstream come Time, ancora oggi considerata la rivista più importante al mondo, celebra una giornalista transgender per la sua esperienza e per i propri contributi sul campo.

Gli scritti di Jones sono apparsi su numerosi organi di stampa come il The Guardian, The Nation, MSNBC, CNBC, NPR, Mic,The Grio, ColorLines. Imara è stata anche intervistata per il New York City Trans Oral History Project, in collaborazione con la New York Public Library. In passato Jones ha ricoperto incarichi alla Casa Bianca ai tempi di Clinton e posizioni legate alla comunicazione presso Viacom, dove ha guidato la pluripremiata campagna Know HIV-AIDS. Ha conseguito una laurea in scienze politiche presso la Columbia University e un master in economia presso la London School of Economics. Jones fa attualmente parte del consiglio di amministrazione dell’Anti Violence Project e della New Pride Agenda, oltre ad essere presidente del consiglio di amministrazione del Transgender Law Center, la più grande organizzazione transgender senza scopo di lucro d’America. Imara è stata la prima persona trans a ricevere un premio dalla National Black Journalists Association, avendo ottenuto il Journalist of Distinction Award nel 2022. Sempre nel 2022, Politico l’ha nominata tra le 40 persone di potere d’America. Ora è arrivata anche la benedizione di Time, che ha ampliato la platea all’intero Globo.



Per celebrarla, l’artista e attivista Tourmaline ha scritto: “In un mondo in cui siamo sommersi da leggi anti-trans e violenta retorica, Imara Jones offre una visione del mondo che ci meritiamo“. Attraverso TransLash Media, ha osservato Tourmaline, Jones ha dimostrato che le vite delle persone trans nere non sono semplicemente relegate alla sopravvivenza, ma piuttosto sono esperienze del tutto uniche che possono essere riempite di amore e piacere. Il suo lavoro, ha scritto Tourmaline, “ci mostra come la nostra vitalità possa e debba passare da un mondo di pochezza ad uno di abbondanza“.

Intercettata da Them, Jones ha confessato di dover ancora elaborare la notizia.

“Sono consapevole del fatto che non sono arrivata qui da sola”. “Innumerevoli persone, alcune ancora con noi e altre non più, hanno reso possibile sia me che il mio lavoro. Quindi dobbiamo vivere le nostre vite con coraggio, come persone trans“.

Per Jones il giornalismo può salvare delle vite, “perché le storie determinano il modo in cui vediamo noi stessi e il mondo che ci circonda. Raccontare storie trans è essenziale per creare una società che sia aperta a noi persone trans, in cui si possa prosperare“.

Il numero di volti apertamente LGBTQ+ su TIME 100 è notevolmente aumentato negli ultimi anni, ma l’inclusione di Jones segna un cambio di rotta rispetto a nomi più meanstream.

© Riproduzione Riservata