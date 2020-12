Clément Beaune, il Segretario di Stato francese fa coming out: “Oggi sembra banale dirlo, ma non è scontato”

39enne Segretario di Stato incaricato degli Affari europei presso il Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri della Repubblica Francese, Clément Beaune ha fatto coming out dalle pagine della rivista Tetu, che festeggia i suoi 25 anni di vita.

“Oggi sembra banale dirlo, ma non è scontato“, ha sottolineato Beaune, che ha affermato come la sua omosessualità “non sia un ostacolo” per diventare ministro. “In qualità di segretario di Stato per gli affari europei, ho una responsabilità aggiuntiva. Devo lottare per diffondere la tolleranza. Dire quale sia il mio orientamento oggi non è un’indecenza. Le percosse, le violenze, il rifiuto, esistono nel 2020“.

Appena nominato, Beaune ha denunciato le indecenti “Free LGBT Zone” polacche, dopo mesi di silenzio da parte di Jean-Yves Le Drian, ministro degli Affari esteri. “Vengo da una famiglia in cui le persone sono state deportate perché ebree, solo due generazioni fa. Tuttavia, non vorrei che si dicesse che sto combattendo contro le zone “LGBT-free” polacche perché sono gay. Sarebbe un insulto dire che sto combattendo questa battaglia per me stesso“.