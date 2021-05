Come stimolare la crescita della barba, ecco alcuni metodi

3 minuti di lettura

Se negli anni 90 e inizi anni 2000 la moda voleva che gli uomini avessero dei volti completamente sbarbati (pensate a Ricky Martin, Leonardo Di Caprio o ai Backstreet Boys), nel 2021 sono cambiate le carte in tavola e la barba è diventata quasi un must.

Inoltre sono numerosi i vantaggi di avere una bella barba folta:

per esempio non avremo più irritazioni o arrossamenti post rasatura

la nostra pelle sarà più protetta dai raggi UV che causano l’invecchiamento, quindi meno rughe

potr nascondere le imperfezioni della pelle, come macchie, cicatrici o acne

secondo vari sondaggi gli uomini con la barba sono ritenuti più sexy.

Tuttavia far crescere la barba non è un compito facile e richiede molto tempo e dedizione.

In aggiunta per alcuni uomini il problema principale riguarda la crescita del pelo a chiazze, o poco uniforme, e anche se le cause per questo tipo di problema sono da ricercare in vari fattori come la genetica, lo stress e il livello del testosterone, possiamo comunque aiutarci con alcuni prodotti e integratori.

Minoxidil

Oggi il trattamento più diffuso per aumentare la crescita della barba è il Minoxidil. Si tratta di una molecola con proprietà vasodilatatrici che contribuisce a stimolare la crescita di nuovi bulbi piliferi.

Il suo utilizzo principale è rivolto verso l’alopecia a livello dei capelli, ma a oggi viene sempre più utilizzato da molte persone (anche da molti uomini transgender) per far crescere la barba più folta.

Inoltre dal 2018 è possibile acquistare il Minoxidil in farmacia anche senza ricetta medica (con una percentuale di principio attivo fino al 5%).

Integratori e vitamine

Uno degli integratori più utilizzati per rafforzare i capelli, e quindi anche la barba è la Biotina. Si tratta di un tipo di vitamina B che promuove la sintesi della cheratina che è una proteina fondamentale per i capelli e i peli in generale.

Altre vitamine utili sono:

– la vitamina A che stimola la produzione di sebo così che i follicoli e la pelle rimangano idratati

– la vitamina E che incrementa il flusso sanguigno così che i bulbi piliferi ricevano tutti i nutrienti necessari alla crescita

– Acido folico, necessario per la crescita e la riparazione di peli e capelli.

Oli per la crescita

Gli oli per accelerare la crescita della barba stanno diventando sempre più popolari e accessibili (se ne trovano a decine su Amazon).

Tuttavia più che promuovere una crescita rapida, questi oli vanno a idratare e nutrire i peli rendendoli più morbidi e gestibili. Inoltre rendono la barba più lucida e sana e prevengono pruriti e peli incarniti.

Dieta e stile di vita.

Come avevo già accennato, lo stress ha un forte impatto sui bulbi piliferi della barba.

Purtroppo la vita moderna è dura: bisogna eccellere al lavoro, mantenere le relazioni sociali, bere abbastanza acqua, fare esercizio fisico, rimanere in salute ed essere felici. Tutte cose decisamente impossibili da realizzare senza un po’ di stress.

Tuttavia possiamo cercare di bilanciare il nostro stile di vita cercando di dormire abbastanza, concedendoci del tempo per rilassarci e facendo attività fisica.

In conclusione ci sono numerosi prodotti per la crescita della barba disponibili sul mercato, ciascuno con le sue caratteristiche, ma a volte anche con degli effetti collaterali presenti in particolare in farmaci come il Minoxidil. Quindi prima d’iniziare una cura con qualsiasi integratore o farmaco è necessario informarsi bene e magari anche consultare uno specialista.