Costantino della Gherardesca difende Gué Pequeno, “NON è omofobo”

Intervistato da Rolling Stone Italia, Gué Pequeno ha così spiegato il suo scarso apprezzamento nei confronti di Ghali, da lui in passato definito un ‘fake’.

Lascia stare guarda, per averlo detto ho ricevuto attacchi da bambine di otto anni su Instagram: “Non ti azzardare a dire che è un fake”. Bambine di otto anni, capisci? È incredibile. Va beh, questi non hanno Hannah Montana, non c’è più nemmeno la techno per i truzzi. Oggi nei quartieri c’è il neomelodico oppure c’è il trap che è comunque melodico, perché la melodia è nel nostro Dna. Quindi il mio giudizio su Ghali era riferito a questo: un artista che va in giro vestito da confetto può andare bene per una sfilata ma non ha grande credibilità di strada. Cioè non è Stormzy: il tipo in Inghilterra non va in giro vestito da ananas. Io non sono razzista né omofobo ma vedere un rapper che va in giro vestito da donna con la borsetta mi fa ridere, che poi almeno fosse gay. Boh, sono robe assurde.

Apriti cielo, perché la polemica ha immediatamente preso piede, con Pequeno accusato sui social di omofobia e di maschilismo tossico. L’uscita, va detto, è stata a dir poco infelice, come se il politicamente scorretto a tutti i costi dovesse velatamente lambire la discriminazione dura e pura. Come se fosse ‘normale’, per un omosessuale, vestirsi da ‘confetto’ e andare in giro con le borsette da donna. Possibile che Achille Lauro, in questi ultimi mesi, non abbia insegnato proprio nulla a costoro che vedono unicamente bianco o nero? Costantino della Gherardesca, via social, ha però voluto prendere le difese di Pequeno, attaccando i suoi critici e chiunque l’abbia accusato di omofobia.