Vi ricordate l’ex bambino prodigio di Io Canto (il talent show canoro condotto su Canale 5 da Gerry Scotti)? Dopo aver fatto coming out nell’aprile del 2019 e aver raccontato la sua storia d’amore con il suo ex fidanzato Patrick Picello, finita durante il 2022, oggi Cristian Imparato sembra aver ritrovato una certa stabilità non solo dal punto di vista lavorativo ma anche inaspettatamente per quanto riguarda il suo cuore.

Il 31 dicembre 2022, infatti, il cantante di origini palermitane ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram alcuni scatti nei quali è possibile vederlo felice e spensierato in compagnia di un nuovo ragazzo – del quale, purtroppo, non conosciamo ancora il nome – mentre trascorrono insieme le vacanze sulla neve nel ponte di Capodanno.

“Un fine 2022 ricco di sorprese“, ha scritto Cristian a corredo del post alludendo a quanto fosse inaspettato l’incontro con questo nuovo ragazzo con il quale, come è possibile vedere sempre dalle sue storie di Instagram, è solito condividere non solo giornate di relax e vacanze da sogno ma anche duri allenamenti in palestra e la quotidianità, a suon di baci e abbracci.

L’amore, dunque, sembrerebbe aver varcato nuovamente le porte del cuore di Cristian Imparato che aveva già mostrato in precedenza sui social un suo fidanzato, per l’appunto Patrick Picello, con cui però la storia sarebbe ben presto naufragata. I due, però, sono rimasti in contatto per via di un’attività imprenditoriale che avevano avviato insieme.

Ma torniamo brevemente sul nuovo fidanzato di Cristian che sulle sue storie si mostra spesso in tutta la sua bellezza, con addominali scolpiti e bicipiti da urlo che avrebbero fatto cadere ai suoi piedi qualsiasi ragazzo. Il giovane, infatti, è molto attraente e di certo non sarebbe mai potuto passare inosservato agli occhi dell’ex talento di Io Canto.

Inoltre, nelle ultime settimane, si è già parlato di un possibile matrimonio in arrivo tra i due anche se nessuno dei protagonisti per ora ha confermato il rumors circolato sul web. Allora a noi non ci resta che augurargli tanta felicità e non vediamo l’ora di scoprire il nome del fidanzato segreto, non poi tanto segreto, di Cristian Imparato!

