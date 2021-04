Sei cose che non sai su Cristiano Malgioglio, più una

4 minuti di lettura

Oggi è un personaggio legato soprattutto al trash televisivo, noto per le sue gaffes in prime time, per i reality e ospitate, e per i video divertenti sui social ripresi addirittura da Paris Hilton, ma Cristiano Malgioglio è divenuto un personaggio televisivo solo nella sua seconda vita.

Prima è stato cantante ma soprattutto uno stimato paroliere: “La Malgy” è autore di alcuni tra i brani musicali di maggior successo in Italia, con ottime vendite e lodi dalla critica. Per festeggiare i suoi 76 anni, vi sveliamo 6 curiosità + 1: la sua data di nascita, il 23 Aprile 1945.

Ha lavorato alle Poste

Si sa poco della vita privata di Malgioglio. Nasce in un comune vicino Catania e una volta diplomato lascia la Sicilia per trasferirsi a Genova per stare vicino alla sorella.

Con il diploma in ragioniera, a metà degli anni ’60 e sempre a Genova, trova lavoro alle Poste Italiane. Il giovane Malgioglio, infatti, prima ancora di dedicarsi alla musica, ha avuto il compito di smistare la corrispondenza. Nonostante il lavoro piuttosto ordinario, stringe amicizie con diversi cantautori della città, come Gino Paoli e Luigi Tenco

È stato scoperto da Fabrizio De Andrè

Proprio la scena artistica di Genova fa fare il grande salto a Cristiano Malgioglio, per il tramite di un autentico mito della cultura italiana: Fabrizio De Andrè. Chi l’avrebbe mai detto? Il Faber, uno dei più amati cantautori italiani, profondo e intellettuale, lontanissimo per stile e inclinazioni da Malgioglio, conosciuto probabilmente in una delle serate in quella scena genovese incredibilmente ricca di artisti, gli procura un appuntamento in una casa discografica a Milano per far sentire alcuni brani da lui composti. A testimonianza di un talento non da poco. È così che la sua carriera muove i primi passi.

Scrive canzoni per Raffaella Carrà e Mina

Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato per diverse donne dello spettacolo tra cui Mina, Raffaella Carrà, Iva Zanicchi, Amanda Lear, Rita Pavone, Patty Bravo, Giuni Russo e tante altre ancora. Malgioglio ha scritto ‘Ciao cara come stai?’ del 1974 che è stata eseguita da Iva Zanicchi, ‘Ancora ancora ancora’ che è diventato uno dei pezzi forti di Mina. Senza dimenticare ‘Innamorata’ e ‘Ciak’ di Raffaella Carrà. E ancora ‘Ti voglio non ti voglio’ di Loretta Goggi e ‘Io che amo’ eseguita da Patty Pravo.

Ha trovato il successo con ‘Sbucciami!’

Non solo paroliere ma anche cantautore. Nella sua vita Malgioglio è stato un cantante che, con il suo stile eccessivo ma di grande effetto, ha scalato le classiche di vendita. Anche se il suo primo album di studio risale al 1979, è il terzo LP che ha trovato un ottimo riscontro. È con ‘Sbucciami’ che arriva ai primi posti della hit parade. Una canzone che ancora oggi è molto amata dai fan e che, ovviamente, lo ha fatto conoscere al grande pubblico. La hit, che gioca tra allusioni e doppi sensi, diventa uno stra-cult tanto da essere stata riproposta qualche anno fa anche in un’inedita versione da italo-disco.

Ha conosciuto il suo compagno in un supermarket

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip del 2017, Cristiano rivela di essere fidanzato fa 10 anni con un uomo che avrebbe conosciuto durante una vacanza con gli amici. E sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine… al reparto frigo di un supermaket di Dublino. Malgioglio racconta che ha visto quest’uomo bellissimo mentre stava cercando uno yogurt magro per la colazione. Così folgorato che, in seguito, ha deciso di prolungare la sua vacanza. Non si conosce il nome, ma il “fortunato” è di 37 anni più giovane e non parla italiano ma solo inglese.

Il ciuffo biondo? E’ nato per un errore

Quello strambo colore di capelli è una caratteristica che da sempre lo ha contraddistinto. Malgioglio, però, ha confessato che il famoso ciuffo biondo-platino è nato per un errore. E non è un segreto. L’artista è sempre stato un amante delle tinte. Rivela che dopo aver applicato l’acqua ossigenata, prima di stendere il colore, è corso a rispondere al telefono. La conversazione è andata troppo per le lunghe, dimenticando di lavare i capelli in tempo, tanto da non poter ovviare più al suo stesso guaio. Nonostante tutto, il ciuffo non lo ha mai tagliato.