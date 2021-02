Tanti auguri Paris Hilton, 40 anni tra gaffe (al Borgo) e idolatria pop friendly

5 minuti di lettura

Bionda e alla moda. È ricca da far invidia. È un’ereditiera ma è anche modella, cantante e stilista. Paris Hilton è questo e molto altro ancora. Lei è fra le donne più in vista nel mondo dello showbiz di ieri e oggi. Ricercata dai fotografi e ambita dai marchi più celebri, è innegabile quanto sia influente l’immagine la sua immagine nella cultura pop. E nel giorno del suo quarantesimo compleanno, che cade il 17 febbraio, vogliamo ricordare così la vita della diva ‘dissipata’.

Paris Hilton: una vita sotto i riflettori

Etichettata come ‘idola’ friendly, amata e venerata proprio per il suo carattere fuori dagli schemi, durate la sua carriera è stata pesantemente criticata anche dalla stessa comunità LGBT. Impossibile dimenticare quello che è accaduto nel 2009, a Milano, durante una serata che si è svolta al Borgo del tempo perso, in cui in molti hanno conosciuto il volto di una Paris Hilton poco friendly e decisamente poco interessata alla comunità.

Il fatto all’epoca è stato raccontato da Amedeo Patrizi, alias Miss Vicky, il quale ha riferito che l’ereditiera, una volta che è salita sul palco, si è rifiutata di tenere tra le mani un cartello con scritto ‘I Love Gays, I Love Gays‘. Giustificando la sua paura nei riguardi dei media che, secondo la Hilton, avrebbero potuto ritoccare la foto e per far passare agli occhi di tutti un messaggio sbagliato. L’evento è stato aspramente criticato dal pubblico e dagli stessi organizzatori, proprio perchè nessuno avrebbe mai immaginato un comportamento del genere da una persona come Paris Hilton.

Nata a New York, Paris è figlia di Richard Hilton e di Kathy Avanzino (attivista e attrice). Pronipote di Conrad Hilton, fondatore dell’omonima catena di alberghi di lusso, ad oggi il suo patrimonio ammonta a circa 300 milioni di dollari. Fin dall’infanzia è stata una ragazzina scapestrata, infatti ha cambiato diversi istituti, prima di conseguire il GED (certificazione che negli Stati Uniti equivale al diploma di scuola superiore).

Questo perché nel 1999 è stata espulsa per aver violato alcune regole scolastiche. Alla radice, c’è un disturbo da deficit di attenzione e di iperattività che, purtroppo, ha segnato fin da ragazzina la vita di una giovane Paris. Questo spiega il suo interesse in diversi campi, e il fatto di non accontentarsi di vivere in tranquillità la sua vita agita e benestante.

Diventare una modella è stato un sogno fin da bambina. Solo dopo la fine del liceo, nel 2000, ha cominciato la sua carriera da indossatrice, sfilando per Iceberg, Guess, Dior e Tommy Hilfiger. È apparsa sulla copertina di Maxim nel 2004 e, successivamente, ha partecipato anche a diverse settimana della moda, tra cui quella a San Paulo tra il 2010 e il 2011. Ma per Paris Hilton, oltre alla moda, ha sentito il richiamo della tv e dei red carpet.

Film, tv e reality show. Paris Hilton è instancabile

Ha preso parte in piccoli ruoli in diversi film, come Zoolander, Nine Lives e La Maschera di Cera. Ed è stata intravista anche in The Oc, Las Vegas e Veronica Mars. Come è apparsa anche in molti video musicali come Just Lose it di Eminem e It Girl di John Oates. Ha vinto anche un Razzie Awards ed è stata nominata una volta agli MTV Movie Awards. Insieme all’amica Nicole Richie ha partecipato al reality The Simple Life che è andato avanti per ben cinque stagioni, cancellato solo perché la Hilton aveva avuto un sonoro litigio con la sua collega di set. La carriera, però, era ormai in ascesa.

E dopo la fine della sua esperienza su Fox, per MTV ha creato e prodotto Paris Hilton’s New BFF, dove la celebre ereditiera tra i concorrenti cercava la sua nuova migliore amica. Lo show, però, non ha avuto vita lunga. È apparsa anche in un episodio di Supernatural e in un cameo di Bling Ring, il film di Sofia Coppola ispirato alla banda di adolescenti che rubava nelle ville delle celebrità. In quel periodo è nato anche il suo primo (e unico) album di studio.

Infatti è del 2004 la sua Heiress Records, parte della Warner Bros. L’etichetta permette di pubblicare ‘Paris’, l’album in cui è contenuta la hit Stars are Blind e Nothing in this World. È entrato anche nella top 20 degli album più venduti ma le critiche sono state impietose. Questo non ha di certo fermato l’ambizione di Paris. Non sono succeduti altri album di studio, ma la Hilton ha continuato a fare musica, diventato una Dj per alcuni club molto famosi della Grande Mela. Nello stesso periodo è stata pubblicata anche ‘Confessioni di un’ereditiera’, in cui ha rivelato quanto può essere difficile essere una degli Hilton e vivere nell’agiatezza.

Però, il successo e tutti gli impegni, hanno influito molto sull’indole di Paris Hilton. Nel privato ha avuto molti flirt e diverse storie d’amore, e poche hanno avuto vita lunga. Ha avuto una storia travagliata con Rick Salomon, con cui ha girato persino un video hard. E’ stata fidanzata con Nick Carter e Benji Madden dei Good charlotte. Fino alla relazione con Chris Zylka, finita nel 2018. Oggi sta frequentato l’imprenditore Carter Reum, relazione ufficializzata al party dei Golden Globe del 2020.

E i suoi guai con la giustizia

Ma Paris ha avuto anche molti problemi giudiziari, i quali hanno causato diversi attriti con la famiglia. È stata arrestata diverse volte per guida in stato di ebbrezza e nel 2007 è stata anche condannata a 45 giorni di prigione. Nonostante le petizioni e l’aspra battaglia legale, Paris ha scontato la sua condanna. I crimini non sono finiti perché nel 2010 è stata accusata di aver fumato marijuana durante la partita Brasile e Paesi Bassi. Ed è finita di nuovo in carcere, ma subito è stata rilasciata, perché è stata trovata in possesso di cannabis all’aeroporto in Corsica.

Paris Hilton non è solo una star dissipata. È anche un’icona di stile, che ha lanciato mode e trend ancor prima degli altri. Si crede, infatti, che sia stata proprio l’ereditiera a inventare il selfie. Non è stata sicuramente la prima a farlo, ma come ha affermato Dazed, pare che sia stata la prima donna dello spettacolo a usare la fotocamera esterna del suo Motorola color rosa e a scattare una foto in cui compare insieme a Britney Spears. Da lì sono trascorsi ben 15 anni, e quella foto è già storia.