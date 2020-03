Oltre 100 cineasti LGBT boicottano il Festival del Cinema LGBT di Israele

Ci sono tensioni in Israele in vista della nuova edizione del TLVFest. Si tratta di una manifestazione cinematografia aperta a opere di registi e autori che appartengono alla comunità LGBT. A seguito di alcune segnalazioni da parte di alcune associazioni omosessuali della Palestina, oltre 130 filmaker di cui almeno 100 dichiaratamente queer, hanno firmato una petizione per boicottare il festival sponsorizzato, tra l’altro, anche dal governo di Tel Aviv. La notizia è stata riportata dall’Hollywood Reporter

La PACBI – Campagna Palestinese per il Boicottaggio Accademico e Culturale di Israele – ha portato avanti una petizione in collaborazione con diverse organizzazioni LGBTQ+. C’è l’intenzione di protestare contro l‘occupazione israeliana dei territori palestinesi per il pessimo trattamento che viene riservato alla popolazione. Il testo della petizione afferma che l’uguaglianza LGBTQ + è ‘intimamente connessa anche alla liberazione di tutti i popoli e di tutte le comunità degli oppressi‘. Registi e artisti hanno promesso di boicottare il TLVFest, e altri eventi sponsorizzati dallo Stato, ‘fino a quando Israele non rispetterà il diritto internazionale e rispetterà i diritti umani dei palestinesi‘.

TLVFest: la manifestazione di Tel Aviv aperta alla comunità LGBT

La kermesse si svolgerà dal 4 al 13 giugno ed è nata da una collaborazione con il Ministero della Cultura Israeliano. Quest’anno ricorre il suo quindicesimo anniversario e, gli attivisti che sostengono la petizione, affermano che la direzione del festival ‘si sarebbe rifiutata di rispondere alle accuse riportate negli ultimi giorni’. Il PACBI, inoltre, conferma che la kermesse ‘non proietta un’immagine progressista della società, negando i diritti a tutti i palestinesi, che siano etero oppure omosessuali’. Pertanto, il boicottaggio rappresenterebbe una ‘giusta posizioni di solidarietà per tutti gli artisti che lottano per la dignità, la libertà e la giustizia in Palestina’. L’azione è simbolica, non mira a creare alcun danno, ma cerca di attirare l’attenzione su una traballante situazione politica interna.