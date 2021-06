Damian Hurley, il fascino genderless del figlio di Liz – la GALLERY

< 1 minuto di lettura

Alzi la mano chi non è mai rimasto affascinato da uno scatto con protagonista Liz Hurley, tra le protagoniste del jet-set internazionale negli anni Novanta, quando l’attrice e modella rappresentava nel mondo il volto di Estée Lauder. Se è vero che la mela non cade mai lontano dall’albero, si comprende il motivo del successo del figlio di Elizabeth, Damian Hurley, che spadroneggia sui social e nelle campagne pubblicitarie, complice la sua estetica genderless che supera i confini della bellezza androgina.

Nato il 2 aprile 2002, Damian Hurley conosce bene il potenziale magnetico del suo sguardo, incorniciato da una massa di lunghi capelli fluenti, chiara eredità materna. “C’è una quantità oscena di foto della mia faccia qui e non ho rimorsi“, scrive nella biografia del suo profilo Instagram da quasi 100.000 follower. Figlio dell’imprenditore Steve Bing, morto suicida lo scorso 22 giugno a Los Angeles, Damian porta il cognome della madre Liz perché inizialmente non riconosciuto dall’uomo. Intenso il legame che ha con lei, così come evidente (e quasi impressionante) è la somiglianza tra mamma e figlio, che condividono colori e tratti somatici.

Damian debutta nel mondo dello spettacolo e della moda ad appena 14 anni, nel luglio del 2016, quando interpreta Prince Hansel von Liechtenstein nella serie The Royals, in cui recita anche la madre. Due anni dopo entra nella scuderia della Tess Management con la firma del primo contratto. È la moda il suo luogo naturale, così inizia a prestare il proprio volto genderless per importanti campagne di fashion e di make-up, tra cui una con Irina Shayk per Pat McGrath. Poco o più di 19 anni, occhi di ghiaccio, fisico tonico ed eleganza innata: una carriera in ascesa, senza etichette.