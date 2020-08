Damian Lillard, cestista NBA indossa scarpe rainbow per dire basta all’omofobia

30enne cestista NBA da 30 milioni di dollari a stagione, Damian Lillard ha indossato delle Adidas Dame 6 a tema “Pride” nel corso della partita contro i Boston Celtics, per mostrare la sua vicinanza alla comunità LGBT.

Le sneaker color arcobaleno sono state indossate anche dall’ex giocatore Dwyane Wade a sostegno di sua figlia Zaya Wade, ufficialmente giovane transgender. A differenza della scarpa Dame 6 Rainbow, la scarpa WOW Infinity Pride di Wade è disponibile solo in Cina. Professionista NBA con i Portland Trail Blazers, Lillard è celebre per i suoi magici tiri da tre punti.

Nel 2017 fu vittima di insulti omofobi poco prima di un match a Minneapolis. Profondamente religioso e devoto, con tanto di versi della Bibbia tatuati sul suo corpo, il cestista si stava camminando verso il pullman della propria squadra quando due fan gli hanno urlato contro, insultandolo. Sempre più giocatori di basket, sport amatissimo e seguitissimo negli Usa, stanno utilizzando la propria popolarità in campo per lanciare messaggi di uguaglianza e inclusione, contro il razzismo e ora anche l’omofobia.

damian lillard hittings 3s wearing “PRIDE” shoes and “how many more” on his back #WholeNewGame pic.twitter.com/qAxcbLEZ2y

— Sarang Patel (@sarangatangg) August 2, 2020