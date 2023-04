Daniela Vega suora trans nella serie Ragazze Elettriche

0:00 Ascolta l'articolo

Oggi 33enne, nel 2018 Daniela Vega ha incantato il mondo interpretando Marina Vidal in Una donna fantastica di Sebastián Lelio, premio Oscar al miglior film in lingua straniera. All’epoca Vega, vergognosamente esclusa dalle candidature come miglior attrice, fu la prima donna dichiaratamente trans a presentare una statuetta. Negli ultimi 5 anni Vega ha girato Tales of the City su Netflix, Futura di Lamberto Sanfelice, The Pack e il thriller del 2022 La Rebelión. Ora ha fatto il suo ritorno tv con Ragazze elettriche, serie Prime Video (QUI un po’ di nostri consigli su cosa vedere) tratta dal premiato romanzo della scrittrice britannica Naomi Alderman.







Un mondo, quello della serie, in cui improvvisamente e senza preavviso le adolescenti sviluppano il potere di folgorare gli altri a piacere. Al centro della trama diversi personaggi, da Londra a Seattle, dalla Nigeria all’Europa dell’Est, mentre il Potere evolve da un lieve formicolio alle clavicole delle adolescenti sino ad un rovesciamento totale nell’equilibrio del potere nel mondo.

Toni Collette interpreta la sindaca Margot Cleary-Lopez, John Leguizamo indossa i panni di Rob Lopez, Auli’i Cravalho è Jos Cleary-Lopez, Toheeb Jimoh è Tunde Ojo, Josh Charles interpreta Daniel Dandon, Eddie Marsan è Bernie Monke, Ria Zmitrowicz è Roxy Monke, Zka Cvka Cvana veste il ruolo di Tatiana Moskalev e Allie Montgomery è interpreta da Halle Bush.

Daniela Vega, invece, indossa gli abiti di suor Maria, una delle suore del convento in cui vive la protagonista Allie dopo essere sfuggita ai suoi violenti genitori adottivi. Una suora ‘ribelle’, che ha dato forma ad un convento indipendente dalla Chiesa cattolica che accoglie ragazze in fuga che possiedono “il potere”.

Pur non essendo donna trans nel romanzo, suor Maria lo è diventata nell’adattamento tv, con l’approvazione dell’autrice Naomi Alderman che si è detta “entusiasta” dell’idea. “Ho iniziato a lavorare a questo libro nel 2011. È stato un lungo viaggio. E le conversazioni sulla diversità, sull’intersezionalità, le conversazioni sul femminismo, penso che siano andate molto avanti“, ha confessato al The Evening Standard.

In una puntata della serie suor Maria parla della propria storia, del rifiuto subito in famiglia in quanto donna trans. Scappata, è stata salvata da suor Veronica, che è stata poi scomunicata per averla accolta. Vega è nata in Cile, “paese molto, molto religioso“, ed è cresciuta in una famiglia fortemente cattolica che l’ha comunque enormemente sostenuta, anche durante la transizione avvenuta a 17 anni. “Questo personaggio è stato molto interessante, perché lei crede e io no. È il mio opposto sulla questione della fede. Per Suor Maria ogni singolo giorno è un nuovo giorno, e un nuovo giorno è una nuova sfida. Quindi è come una catena; è come una catena di azioni e fede, azioni e fede”.

Vega è anche una cantante lirica, che ha iniziato a cantare quando aveva 8 anni, ispirata dall’amore per la musica di sua nonna. La sua voce da mezzosoprano le è stata utile in “A Fantastic Woman” di Lelio, in cui interpretava proprio un’aspirante cantante travolta dalla transfobia. In Ragazze Elettriche usa la musica e il canto come modo per arricchire la sua suora, sfaccettato personaggio che le ha finalmente permesso di tornare sul set.

