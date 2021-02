Daniele Coletta, l’ex X Factor canta la rottura con l’ex fidanzato in Tasto Rotto – video ufficiale

< 1 minuto di lettura

A due anni dal coming out pubblico Daniele Coletta, ex concorrente di X Factor, è tornato in radio con un singolo a cuore aperto, Tasto Rotto, dove ha raccontato senza alcun tipo di filtro la storia d’amore vissuta con il suo primo ragazzo.

“È il mio primo brano in cui canto senza pensare a nulla, senza indossare maschere. Nel testo mi rivolgo a lui, non mi interessava fare altro, quello che è successo l’ho scritto“, ci ha confessato Daniele, protagonista di un video a ritroso, alla Memento, che inizia dalla fine di una storia d’amore e finisce con il suo casuale inizio, alla fermata di un bus. “Quando ho iniziato a scrivere questa canzone mi sono detto, “sono stato con un ragazzo, e allora scrivo al maschile“. C’è ancora questa cosa di preoccuparsi di quel che pensa la gente, ma a me non me ne frega più niente da un po’ di tempo, non ho voluto mettere nessun filtro“.

“Ti ho lasciato tutto, anche quello che ancora non ho. Eri un tasto rotto, perso nelle ore spese su facetime”. “L’amore è un errore che non possiamo fare a meno di rifare“, canta Daniele, nel video affiancato da Emanuele Mariotti, in fuga dall’abitazione di coppia nella primissima scena, al termine di un rapporto dolorsamente naufragato. Un video senza filtri, esattamente come il testo del brano, che guarda ad una storia d’amore tra due ragazzi, “finita come un drink“.