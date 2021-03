DC Pride, arriva il fumetto DC con tutti i supereroi LGBT

2 minuti di lettura

La DC Comics ha annunciato l’uscita di DC Pride, fumetto ad hoc pensato per celebrare il Pride Month, il prossimo 8 giugno. 80 pagine con personaggi LGBTQIA + provenienti dall’universo DC, con nove copertine speciali a tema Pride.

All’interno del fumetto personaggi LGBTQIA + provenienti da tutti gli angoli dell’universo DC, inclusi Batwoman, Renee Montoya, Alan Scott, Midnighter, Apollo, Extraño, Poison Ivy, Harley Quinn, Constantine e tanti altri. Questo il team al lavoro sulle tante storie.

Batwoman (Kate Kane) by James Tynion IV & Trung Le Nguyen

Poison Ivy & Harley Quinn by Mariko Tamaki & Amy Reeder

Midnighter by Steve Orlando & Stephen Byrne

Flash of Earth-11 (Jess Chambers) by Danny Lore & Lisa Sterle

Green Lantern (Alan Scott) & Obsidian by Sam Johns & Klaus Janson

Aqualad (Jackson Hyde) by Andrew Wheeler & Luciano Vecchio

Dreamer by Nicole Maines & Rachael Stott

Renee Montoya by Vita Ayala e Skylar Patridge

Pied Piper by Sina Grace, Ro Stein & Ted Brandt

Tra le novità assolute il debutto su carta di Dreamer, supereroina trans vista in Supergirl di The CW. Questi, invece, i personaggi che conquisteranno le 9 cover.

Batman # 109 di Jen Bartel

Crush & Lobo # 1 di Yoshi Yoshitani

DC Pride # 1 di Jen Bartel

Harley Quinn # 4 di Kris Anka

Nightwing # 81 di Travis G. Moore

Superman # 32 di David Talaski

Teen Titans Academy # 4 di Stephen Byrne

Wonder Girl # 2 di Kevin Wada

Wonder Woman # 773 di Paulina Ganucheau