Dianna Agron di Glee bacia Megalyn Echikunwoke: “Io la amo” – e la foto diventa virale

35enne indimenticata Quinn Fabray nella serie televisiva Glee, Dianna Agron è tornata single nel 2020 dopo il divorzio da Winston Marshall, membro del gruppo Mumford & Sons sposato nel 2016. Nella notte italiana, Dianna parrebbe aver fatto coming out, avendo pubblicato un’immagine in cui bacia Megalyn Echikunwoke, 38enne attrice americana.

“Io la amo, io la amo, io la amo”, ha scritto su Instagram Dianna, facendo letteralmente impazzire i fan, con migliaia di commenti e oltre 200.000 like in poche ore. Già un anno fa, sempre su Instagram, Agron pubblicava uno scatto in cui baciava sulla guancia Megalyn, facendole così gli auguri per il suo compleanno: “Vorrei poterti incontrare a teatro stasera. Andremmo in centro, ci sarebbero musica, balli – tutte le cose che amiamo fare. ⁣Sono più felice quando sono con te“.

10 anni fa Dianna indossò una t-shirt con sopra scritto “LIKES GIRLS” ad uno dei concerti live di Glee. Maglietta che già all’epoca suscitò chiacchiericcio on line, poi silenziato dall’incontro con Winston Marshall, dal loro fidanzamento e successivo matrimonio. Ma è chiaro che Agron potrebbe essere bisessuale, fluida, pansessuale o lesbica, con un coming out ufficiale molto probabilmente dietro l’angolo. Nel dubbio, dove c’è amore, ci sono sempre felicitazioni.