BIMonth2021. Le 10 donne dello spettacolo che in questi anni si sono dichiarate bisessuali

Le persone che si identificano come bisessuali (ovvero coloro che, nella definizione più ampia possibile, sono attratti da due o più generi sessuali) sono in aumento. Un recente aggiornamento di Gallup, società di analisi americana, stima che il 54,6% degli americani LGBT si pone nella lettera B dell’acronimo.

Tuttavia, la comunità bisessuale è tra le meno rappresentate in assoluto nei media e nella letteratura. I pregiudizi che vengono riscontrati sono sempre gli stessi da tempo: la bisessualità per moltə equivale ad una fase, ad un periodo di indecisione e viene accostata spesso al tradimento. Inoltre, è spesso difficile far capire l’esistenza delle persone bisessuali a coloro, in particolare, che hanno una visione binaria degli orientamenti, ovvero coloro che pensano ci siano esclusivamente persone che amano altre del sesso opposto (etero) e persone che amano quelle dello stesso sesso (gay).

Quante volte abbiamo sentito pronunciare la domanda “ti piacciono gli uomini o le donne?”. Una domanda che esclude a priori le persone bisessuali.

A combattere stereotipi e a fare sensibilizzazione ci sono fortunatamente diverse celebrità che, grazie al loro coming out come bisessuali e dall’alto del loro privilegio, aiutano giovani e adulti bi di tutto il mondo. Ma c’è anche la giornata mondiale della visibilità e dell’orgoglio bisessuale, che si tiene ogni anno il 23 di settembre: sono molte le associazioni e i collettivi bisessuali che scendono in piazza a manifestare per ottenere maggiori riconoscimenti da parte della società.

Oggi vogliamo farti conoscere 10 VIP donne che hanno parlato apertamente della loro bisessualità, affermando orgogliosamente di essere attratte da più generi sessuali e, in molti casi, tutti.

10 celebrità donne bisessuali