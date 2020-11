Diego Dalla Palma: “All’età di 15 anni abusato da un prete, ma non porto rancore”

Tra le segrete stanze, infatti, arrivarono gli abusi sessuali. Diego aveva quasi 15 anni. “È andata avanti per due anni. A casa non lo dissi, mamma mi avrebbe dato due ceffoni, per lei, i preti erano solo buoni. Ma io stesso non la vivevo come una violenza, ma quasi come un servizio. Pensavo: sto qua, vado a scuola, qualcosa devo restituire“.

Pansessuale dichiarato, Dalla Palma confessa di aver peccato, “molto peccato“.

Ho messo il sesso come primo valore, sbagliando. Sono stato un grande fantasista del sesso. L’ho praticato anche con più persone contemporaneamente, più volte di quanto sia andato a passeggiare nei parchi. E coi tradimenti mordi e fuggi ho rovinato tutte le relazioni sentimentali. Non voglio che la gente mi creda migliore di quello che sono. Sono il più miserabile dei miserabili e il più spirituale degli spirituali. Ho una necessità febbrile sia di carnalità sia di spiritualità. E racconto tutto perché non voglio ricatti.

Indimenticabile anche il coming out con l’amata mamma: “Durante un viaggio in macchina, a cui ripenso nelle notti insonni come al “viaggio verde” perché eravamo in Valsugana fra i boschi e costeggiavamo il Brenta che pure era verde. Non smisi di parlare finché non confessai tutto. Mi disse: cerca solo di fare in modo che la tua libertà non ti metta in situazioni di debolezza sfruttabili da qualcuno“.