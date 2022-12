Drew Droege, l’attore cacciato da un ristorante per aver baciato un ragazzo: “È un posto per famiglie”

0:00 Ascolta l'articolo

45 anni, Andrew Gerhardt Droege è un attore comico americano noto soprattutto per le sue imitiazioni di Chloë Sevigny, diventate virali nel corso degli anni. Dichiaratamente gay, Droege ha denunciato quanto avvenuto in un ristorante di Los Angeles. Lunedì sera Andrew è andato ad un appuntamento con un ragazzo, a El Compadre, nel quartiere Echo Park di Los Angeles. Una piacevolissima serata, con dell’ottimo cibo e una ricca conversazione, fino a quando i due hanno sorseggiato un secondo drink, per ammazzare il tempo e prima di andare a vedere uno spettacolo in centro.

“Ci siamo abbracciati e ci siamo baciati un paio di volte”, ha scritto Droege. “Un manager si è avvicinato al nostro tavolo e ci ha detto, ‘ragazzi, non potete farlo qui'”. “Questo è un ristorante per famiglie”.

Droege, sconvolto, ha chiesto se qualcuno nel ristorante si fosse lamentato, “mentre ci guardavamo intorno e vedevamo solo coppie eterosessuali felici che mangiavano, ridevano, facevano la stessa cosa che stavamo facendo noi”, ma il manager ha semplicemente alzato le mani e ha ribadito: “Non mi interessa se sei il presidente degli Stati Uniti, questo tipo di comportamento qui non lo permettiamo”. A quel punto Andrew e il suo accompagnatore, scioccati, hanno lasciato il locale.

“Vi siete mai chiesti perché i gay sembrano spesso nervosi? Perché camminiamo più velocemente? Perché lavoriamo così duramente per compiacere gli altri ed essere buoni piccoli cittadini in questo mondo?”. “Non tornerò mai più in quel locale. Incoraggio tutti voi a trovarne un altro. Dopo quello che è successo, siamo usciti e ci siamo baciati nel loro parcheggio”.

Parole stracolme di amarezza, quelle dell’attore, a cui hanno così replicato i gestori del ristorante El Compadre.

“Abbiamo letto i tuoi commenti e le tue preoccupazioni in merito, stiamo esaminando cosa è successo lunedì sera nella nostra sede di Echo Park”. “Mentre lavoriamo per saperne di più, vogliamo chiarire che siamo dalla parte della comunità LGBTQ e non dedichiamo spazio all’intolleranza, all’odio o al trattamento ingiusto dei nostri amati ospiti, indipendentemente da etnia, età, sesso, religione, orientamento sessuale , identità di genere, espressione di genere, disabilità o status. Faremo tutto il necessario per continuare ad accogliere calorosamente ogni singolo cliente in una comunità sicura. Per favore, dateci il tempo per cercare di capire cosa sia successo, raccogliere maggiori informazioni e intraprendere le azioni appropriate. Vi aggiorneremo presto.”

In un successivo messaggio, il ristorante si è scusato per le azioni del manager coinvolto nell’incredibile e spiacevole episodio, e ha annunciato il suo licenziamento. “Crediamo che El Compadre sia un ristorante per famiglie, entrare nel nostro ristorante è come entrare a casa nostra”. “E nella nostra casa crediamo nell’amore e nell’uguaglianza. Il fatto che uno dei nostri dipendenti abbia fatto sentire alcuni clienti insicuri per noi non è accettabile“.

Droege è stato travolto dal sostegno social, compreso quello dei colleghi Matt Bomer, Tuc Watkins e Leslie Grossman. “Grazie a voi mi sento più sicuro e supportato”. “Quello era uno stronzo. Non era l’intero ristorante. Questa non è la nostra città”.

